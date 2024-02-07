930 şantiyede 110 bin kişi çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Depremden etkilenen 11 ilde devam eden, yeniden ihya ve inşa çalışmalarında önemli mesafe alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre; TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle 11 şehirde devam eden 930 şantiyede, 110 bin 450 personelle inşaat çalışması yürütülüyor.





REZERV ALANLARDA 207 BİN EV YAPILIYOR

Etütleri yapılmış sağlam zeminlere sahip rezerv alanlarda inşa faaliyetlerine geçtiğimiz yılın ilk aylarında depremden haftalar sonra başlandı. Şu anda 207 bin konutun rezerv alanlarda inşası devam ediyor. Şehrin hafızasını barındıran zemin etütleri yapılmış sağlam zeminlerde ise 50 bin konutun peyderpey ihalesi yapılıp inşasına başlandı. Deprem bölgesinde yapımı süren ve ihale aşamasında konut sayısı 307 bin 66’ya ulaştı.





50 BİN ÇELİK KÖY EVİ

15 Eylül 2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki başkanlığında gerçekleşen ‘Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’ sonuç bildirgesinde ‘köy evlerinin çelik konstrüksiyondan inşa edilmesi’ önerisiyle afet bölgesinde çelikten köy evlerinin yapımına başlandı. Şu anda 50 bin çelik köy evinin bir kısmı başlandı, bir kısmının da ihalesi devam ediyor.

Bölgede yapımları TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından devam eden afet konutları ve köy evlerinin teslimine başlandı.





46 BİN KONUT TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 3 Şubat’ta Hatay’da gerçekleştirilen konut teslim töreninin ardından 4 Şubat’ta Gaziantep’te TOKİ ve Yapı İşleri eliyle yapılan kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Bu ay toplamda 45 bin 901 konutun kura çekimleri tamamlanarak depremzedelere teslim edilecek. Mart ayının ortasına kadar ise 30 bin konutun daha kuraları gerçekleştirilecek ve iki ayda toplam 75 bin 364 konutun kuraları tamamlanıp, depremzedelere teslim edilmiş olacak.



