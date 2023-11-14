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Ekonomi

ABD enflasyon verisi açıklandı

ABD'de Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 3,2 seviyesine geriledi.

16:54 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 17:05 - 14/11/2023 Salı
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Ekonomistlerin beklentisi Ekim ayında tüketici fiyatlarında bir önceki yıla göre yüzde 3,3’lük bir artış yaşanacağı yönündeydi. Ancak yayınlanan verilere göre, Eylül’de yıllık enflasyon yüzde 3,7 olarak kaydedilmişken, Ekim ayında bu oran yüzde 3,2’ye geriledi.


Ayrıca, Ekim ayında tüketici fiyatlarında aylık bazda herhangi bir değişim kaydedilmedi. Bloomberg anketine katılan ekonomistler, Ekim’de aylık enflasyonun yüzde 0,1 olarak gerçekleşmesini öngörmüştü.


Fed’in izlediği kritik çekirdek göstergeler de beklentilerin altında kaldı. Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Ekim’de bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış gösterdi ve yıllık bazda yüzde 4 oldu.


Ekonomistler, çekirdek göstergelerde önceki aya göre herhangi bir değişim beklemişlerdi. Eylül’de aylık çekirdek enflasyon yüzde 0,3; yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 4,1 olarak kaydedilmişti.





#ABD
#Enflasyon
#ekonomi
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