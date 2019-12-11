Ekonomi ABD Türk F-35lerine el koyuyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ABD Türk F-35’lerine el koyuyor

ABD, S-400’leri bahane ederek Türkiye’ye vermekle yükümlü olduğu ancak vermediği F-35’leri satın almaya hazırlanıyor. ABD, uçaklara el koymak için bir fon oluşturdu. Savunma bütçesi tasarısında Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasındaki bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartı da getiriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
F35
F35

ABD, Türkiye ilişkilerini etkileyecek yeni bir krize imza atmaya hazırlanıyor. Teröre milyarlarca dolar akıtan Washington Yönetimi, YPG/PKK’ya yönelik yardım miktarını açıklamazken, Türkiye’nin hakkı olan F-35’leri satın almak için bütçe ayırdı. Savunma bütçesinde Türkiye tarafından alınan tüm F-35 uçaklarının satın alınması için fon hazırladı. ABD’nin “2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası” olarak bilinen savunma bütçesi, Kongrenin iki kanadının geçirdiği tasarıların birleştirilmesiyle son halini aldı. Pentagon için 635 milyar doları temel harcama bütçesi, 71,5 milyar doları Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar fonu, 23,1 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesinde yapılacak savunma ve 8,1 milyar doları ise diğer savunma harcamaları olmak üzere toplam 738 milyar dolarlık bütçe tahsis edildi.

440 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE AYRILDI

Söz konusu bütçe, Senato ile Temsilciler Meclisinde değişiklik teklif edilmeden oylandıktan sonra yasalaşmak üzere ABD Başkanı Donald Trump’a sunulacak. Söz konusu tasarıdaki önemli detaya göre, “Türkiye tarafından sipariş edilen uçakların alımı için 440 milyon dolarlık” fon ayrılması öngörülüyor. Bütçe raporunda, “Konferans üyeleri (Senato ve Temsilciler Meclisi Konferans komitesi), Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasını destekliyor. Bu nedenle Savunma Bakanlığı, Türkiye tarafından satın alınan tüm F-35 uçaklarının geri alınmasını destekliyor.” ifadesine yer verildi. Ayrıca F-35 üretim bantları olan Lot 12, 13 ve 14 kapsamında, Türkiye’nin siparişlerinin en üst seviyeye çıkarılarak üretime sokulup, ABD Hava Kuvvetleri için satın alınmasına yönelik ek fon sağlanması planlanıyor.

PROGRAMDAN ÇIKARMA ŞANTAJI YENİDEN DEVREDE

  • Türkiye’nin programdan çıkarılmasından dolayı ortaya çıkabilecek yedek parça açığı için de fon sağlanması öngörülen bütçe raporunda, “Savunma Bakanı’nın Türk F-35A uçakları satın alınmadan önce gerekli destek ekipmanının üretildiğini ve Türk F-35A uçaklarının ABD Hava Kuvvetleri F-35A filosuna entegre edilecek şekilde yapılandırıldığını teyit etmesini gerektiren bir hüküm eklenmesi öngörülüyor” ifadeleri kullanıldı.
  • Dev enerji projelerine de yaptırım
  • Bütçede, Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartı da getiriliyor. Raporda, “Bu yasanın kanunlaşmasından sonra 60 günde ve sonraki her 90 günde Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığına danışarak, Kuzey Akımı 2 ve TürkAkım projeleri veya bu projelerin yerine inşa edilecek diğer projelerin inşası için deniz seviyesinden 100 fit ve üzeri derinliğe boru hattı döşeyen gemilerin tespitine ilişkin raporu, ilgili kongre komitelerine sunacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu. Bu projelere gemi sağlayan yabancı kişi ve kuruluşların da yaptırım için tespit edilmesi öngörülüyor. Raporda dikkati çeken diğer bir detay ise Suriye’de “taramadan geçmiş gruplara verilen askeri yardımlara” ilişkin tespitler oldu. ABD, her yıl savunma bütçesinde “SDG” ismini kullanan YPG/PKK başta olmak üzere bazı gruplara 500 milyon dolar civarında askeri yardım fonu ayırıyordu.

F-35 fiyat kırdı
DÜNYA
F-35 fiyat kırdı
İnsanlarımız ot yemekten öldü

İnsanlarımız ot yemekten öldü

Ahıska Sürgünü'nün ​şahitleri 75 yıl önce yaşadıklarını anlattı.
Balıkesirde art arda iki deprem

Balıkesir'de art arda iki deprem

Balıkesir halkı deprem sonrası geceyi sokakta geçirdi.
Nobel tepkisi: Rezalettir

Nobel tepkisi: Rezalettir

​Cumhurbaşkanı, anma programında konuştu.
Bugün soykırım ödüllendirildi

Bugün soykırım ödüllendirildi

​Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinden 'Nobel' tepkisi.
Abdülhamit'in<br>torunu Külliye'de

Abdülhamit'in
torunu Külliye'de

Osmanoğlu'nun rozeti Erdoğan'ın dikkatini çekti.
Ulaşım felç oldu

Ulaşım felç oldu

Macron karşıtları greve 'süresiz' devam edecek.

2 gün önce rüyasında görmüş

2 gün önce rüyasında görmüş

​Bomba imha uzmanı şehit Esra Çevik son yolculuğuna uğurlandı.

KYK borçları silinecek mi?

KYK borçları silinecek mi?

Cumhurbaşkanı, gençlerin sorularını yanıtladı.
Bakanlık <br>soruşturma başlattı

Bakanlık
soruşturma başlattı

Okulda rahatsızlanan öğrenci hayatını kaybetti.
Teröristlere <br>ceza yağdı

Teröristlere
ceza yağdı

11 teröristten 7'sine üçer kez ağırlaştırılmış müebbet.
İlk 'kırmızı' uyarı

İlk 'kırmızı' uyarı

Antalya'da, valilikte kriz masası oluşturuldu.
15 yıla kadar <br>hapsi isteniyor

15 yıla kadar
hapsi isteniyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında mütalaa.
Mucize kurtuluş

Mucize kurtuluş

İkiye bölünüp paramparça olan araçtan sağ çıktı.
Hasta çocuk 4 saat <br>yerde bekletildi

Hasta çocuk 4 saat
yerde bekletildi

​İngiltere bu olayı konuşuyor.
Kürsüden indi

Kürsüden indi

​TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.