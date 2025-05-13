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ABD'de enflasyon beklentilerin altında

ABD'de enflasyon beklentilerin altında

16:0413/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Açıklanan veriler, ekonomistlerin beklentilerinin altında kaldı.
Açıklanan veriler, ekonomistlerin beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,3 oranında artış gösterdiğini açıkladı. Açıklanan veriler, ekonomistlerin beklentilerinin altında kaldı.


Beklentiler ne yöndeydi?

Ekonomistlerin beklentisi, çekirdek TÜFE’nin aylık yüzde 0,3 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, enerji ve gıda gibi dalgalanmalara açık kalemler hariç tutularak hesaplanıyor.


Yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 2,4 olarak öngörülmüştü. Ancak yıllık bazda yüzde 2,3’lük artış kaydedilerek tahminlerin altında kaldı.


Aylık bazda TÜFE’nin yüzde 0,3 artması beklenirken, gerçekleşen yüzde 0,2’lik artış, fiyat artışlarının beklentilerin gerisinde kaldığını gösterdi.



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