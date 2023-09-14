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Ekonomi

ABD'de ÜFE yıllık bazda beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 1,6 ile beklentilerin üzerinde arttı.

15:46 . 14/09/2023 Perşembe
AA

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 1,6 ile beklentilerin üzerinde arttı.




#ABD
#ÜFE
#ekonomi
#enflasyon
1 saat önce
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