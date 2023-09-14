ABD'de ÜFE yıllık bazda beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 1,6 ile beklentilerin üzerinde arttı.
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1 saat önce
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 1,6 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Almanya'da iflas eden şirket sayısı, ekonomik yavaşlama ve artan kredi faiz oranlarıyla bu yılın ilk yarısında 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 8 bin 571 oldu. En çok iflas 54.1 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe görüldü. Bunu 41.3 vaka ile geçici istihdam bürolarını da içeren diğer hizmet sektörü takip etti.
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