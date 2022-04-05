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Ekonomi ABDden Rusyaya dolar yasağı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'den Rusya'ya dolar yasağı

ABD Hazinesi Rus hükümetinin ABD'li finans kuruluşlarına dolar cinsi ödeme yapmasına izin vermeyecek. Karar 4 Nisan tarihi itibariyle uygulamaya alındı.

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Haber Merkezi Diğer
​ABDden Rusyaya dolar yasağı
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ABD yönetimi, Moskova üzerinde tahvil ödemelerini gerçekleştirmede alternatif fonlama kaynakları bulma konusunda baskı yaratmak için, ABD bankalarına Rusya hükümeti tarafından yapılan dolar cinsi ödemeleri durdurma kararı aldı.

Moskova üzerinde baskı arttı

ABD Hazinesi, Rus hükümetinin ABD bankalarındaki hesaplarından yapılan dolar borç ödemelerini durdurarak, tahvil yatırımcılarına ödeme yapmak için alternatif fon kaynakları bulma konusunda Moskova üzerindeki baskıyı artırdı.

Amaç Rusya'nın rezerv kullanımını etkisizleştirmek

Bloomberg'in haberine göre ABD Hazinesi'nden bir sözcü söz konusu hamlenin Rusya'nın rezerv kullanımının etkisizleştirilmesi ve temerrüde düşmesi için tasarlandığını belirtti.

Şu ana kadar hiçbir yükümlülüğünü kaçırmadı

Rusya'nın Pazartesi günü vadesi gelen bir ödemesi bulunuyordu. Daha önce yapılan temerrüt uyarılarına rağmen, Rusya hükümeti uluslararası yatırımcılara yönelik şu ana kadar hiçbir yükümlülüğünü kaçırmadı.

Ülke son olarak 2035 vadeli eurobondunun 102 milyon dolarlık kupon ödemesini de gerçekleştirdi. Bu ödemenin ardından dikkatler 2 milyar dolarlık itfaya çevrilmişti.

4 Nisan'da yapılması öngörülen 2 milyar dolarlık itfa yılın en büyük ödemesi olarak öne çıkıyordu. Ülke daha önce 117,2 ve 66 milyon dolarlık kupon ödemelerini gerçekleştirmişti.

Rusya'nın değeri yaklaşık 40 milyar dolar olan 15 uluslararası devlet tahvili bulunuyor. Ukrayna krizi öncesinde bunun kabaca 20 milyar doları Rusya dışındaki yatırım fonlarının ve fon yöneticilerinin elinde bulunuyordu.

Rezervler geriliyor

Ülke ödemelerini gerçekleştirirken, rezervlerinde de gerileme izlendi. Rusya Merkez Bankası'nın açıklamalarına göre geçen hafta ülkenin Döviz ve altın rezervleri 604,4 milyar dolara geriledi. Bu rakam Ağustos ayından bu yana en düşük rezerv seviyesine işaret etti. Şubat ayındaki zirve seviyesine göre ülkenin rezervlerinde 38,8 milyar dolarlık gerileme görüldü.

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