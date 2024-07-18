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Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 900 bin varil azaldı.

09:25 - 18/07/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 900 bin varil azalarak 440 milyon 200 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı.


Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 900 bin varil azalacağı yönündeydi.


Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 700 bin varil artışla 373 milyon 700 bin varil seviyesine ulaştı.


Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 3 milyon 300 bin varil artışla 233 milyon varil seviyesine yükseldi.



#ABD
#petrol
#ekonomi
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