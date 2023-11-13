Aile Fonu ile faize son

Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasıyla birlikte 150 bin TL'lik faizsiz kredi kullanımından yararlanacak genç çiftler 1 yılık süreçte ise ortalama 57 bin TL faiz ödemekten kurtulacak. Bu hafta Meclis'e gelmesi beklenen yasa teklifi kapsamında gençlere evlilik desteğiyle 2 yılı geri ödemesiz, 4 yılı da geri ödeme şartıyla 150 bin TL faizsiz kredi verilecek. Türkiye'de kredi faizleri aylık yüzde 4-5 bandında seyrediyor. 23 Kasım'daki Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun faiz kararının ardından bu oranların daha da artması bekleniyor. Türkiye bankacılık sisteminde 150 bin TL'lik kredi çekimi, 12 ay vade ile sınırlandırılıyor.

BU ÖDEME PLANI BANKADA BİLE YOK

Bu miktarda bir kredi için bankalar 6 yıl vade sunmuyor. 150 bin lira, yüzde 4.10 faiz ve 12 ay vadeyle çekildiğinde ise aylık ödeme 17 bin lirayı aşıyor. 12 ay vadeli 150 bin TL kredinin geri ödemesi 207 bin TL. Bu miktarın 57 bin TL'si, olduğu gibi faiz ödemesine gidiyor. 150 bin TL'lik kredi, yüzde 4.10 faizle ve 6 yıl vadeyle vermiş olsaydı toplam geri ödeme miktarı 590 bin TL'yi bulacaktı. Bu miktarında en az 440 bin TL'si faize gidiyor.





Yaş KRİTERİNDE söz fon'un

Fon'un kuruluşunu ve işleyişini düzenleyen yasa teklifi, çerçeve kanun niteliğini taşıdığı için pek çok detay teklif metninde yer almadı. Fona ilişkin detaylar ve projenin nasıl yürütüleceği ise söz konusu yasa ile kurulacak olan fonun yönetimi tarafından belirlenecek. Bu kapsamda yaş sınırı ve ikinci evliklere sağlanacak kredilerin belirlenmesinde Fon yönetimnin tasarrufuna bırakılacak. Deprem bölgesinde, afette eşini kaybeden genç çiftler, bu krediden yararlanabilecek.

Evlilik kredisini bekliyoruz

Evlilik kredisi, aynı zamanda farklı sektörlere de hareketlilik getirecek. Özellikle çeyiz alışverişlerine dikkat çeken Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz iç piyasanın hareketleneceğini söyledi. Öksüz, “Sektörümüzdeki güçlü çeyiz kültürü nedeniyle çıkacak evlilik kredisini de ümitle bekliyoruz” dedi. Sektörün iç piyasa yanına ihracata da odaklandığını kaydeden Öksüz, “11 senedir düzenlediğimiz uluslararası üretici marka zirvemizle yıllık ihracatımıza yaklaşık yüzde 20’lik bir katkı sunuyoruz. Bu yıl ki zirvemizde 2 milyar dolarlık iş hacminin oluşmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.







