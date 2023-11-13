|
Ekonomi

Aile Fonu ile faize son

Aile ve Gençlik Fonu Kanun Teklifi bu hafta Meclis'e geliyor. Teklifle, gençlere evlilik desteği kapsamında 2 yıl geri ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla 150 bin TL faizsiz kredi verilecek. Mevcut faiz oranları üzerinden bakıldığında, kredi kullanan genç çiftler, yıllık 57 bin, 6 yılda ise 440 bin TL faiz yükü ödemekten kurtulacak.

Uğur Duyan
04:00 - 13/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:09 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mesut Öksüz.

Mesut Öksüz.

Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasıyla birlikte 150 bin TL'lik faizsiz kredi kullanımından yararlanacak genç çiftler 1 yılık süreçte ise ortalama 57 bin TL faiz ödemekten kurtulacak. Bu hafta Meclis'e gelmesi beklenen yasa teklifi kapsamında gençlere evlilik desteğiyle 2 yılı geri ödemesiz, 4 yılı da geri ödeme şartıyla 150 bin TL faizsiz kredi verilecek. Türkiye'de kredi faizleri aylık yüzde 4-5 bandında seyrediyor. 23 Kasım'daki Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun faiz kararının ardından bu oranların daha da artması bekleniyor. Türkiye bankacılık sisteminde 150 bin TL'lik kredi çekimi, 12 ay vade ile sınırlandırılıyor.

BU ÖDEME PLANI BANKADA BİLE YOK

Bu miktarda bir kredi için bankalar 6 yıl vade sunmuyor. 150 bin lira, yüzde 4.10 faiz ve 12 ay vadeyle çekildiğinde ise aylık ödeme 17 bin lirayı aşıyor. 12 ay vadeli 150 bin TL kredinin geri ödemesi 207 bin TL. Bu miktarın 57 bin TL'si, olduğu gibi faiz ödemesine gidiyor. 150 bin TL'lik kredi, yüzde 4.10 faizle ve 6 yıl vadeyle vermiş olsaydı toplam geri ödeme miktarı 590 bin TL'yi bulacaktı. Bu miktarında en az 440 bin TL'si faize gidiyor.


Yaş KRİTERİNDE söz fon'un

Fon'un kuruluşunu ve işleyişini düzenleyen yasa teklifi, çerçeve kanun niteliğini taşıdığı için pek çok detay teklif metninde yer almadı. Fona ilişkin detaylar ve projenin nasıl yürütüleceği ise söz konusu yasa ile kurulacak olan fonun yönetimi tarafından belirlenecek. Bu kapsamda yaş sınırı ve ikinci evliklere sağlanacak kredilerin belirlenmesinde Fon yönetimnin tasarrufuna bırakılacak. Deprem bölgesinde, afette eşini kaybeden genç çiftler, bu krediden yararlanabilecek.

Evlilik kredisini bekliyoruz

Evlilik kredisi, aynı zamanda farklı sektörlere de hareketlilik getirecek. Özellikle çeyiz alışverişlerine dikkat çeken Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz iç piyasanın hareketleneceğini söyledi. Öksüz, “Sektörümüzdeki güçlü çeyiz kültürü nedeniyle çıkacak evlilik kredisini de ümitle bekliyoruz” dedi. Sektörün iç piyasa yanına ihracata da odaklandığını kaydeden Öksüz, “11 senedir düzenlediğimiz uluslararası üretici marka zirvemizle yıllık ihracatımıza yaklaşık yüzde 20’lik bir katkı sunuyoruz. Bu yıl ki zirvemizde 2 milyar dolarlık iş hacminin oluşmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.



#Aile ve Gençlik Fonu
#TBMM
#Ekonomi
19 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Milli maç arası başladı mı, ne zaman? Milli maç arası kaç gün sürecek?