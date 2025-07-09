AJet'ten KKTC'ye her gün iki sefer

THY ve AJet, KKTC'nin tanıtımı, markalaşması, turistik bir çekim merkezi haline gelmesi ve turizmde hak ettiği yere ulaşması için gökyüzünden yeryüzüne uzanan adımlar atıyor. KKTC'nin "Ada Kıbrıs" projesi kapsamında, erişilebilir ulaşım alternatiflerinin çeşitlendirilmesi, bölgesel istihdam ve tanıtım konularında destek sağlanacak. KKTC vatandaşı 60 genç, kabin memuru olarak AJet bünyesine katılacak. Hem bölge ekonomisine destek hem de gençlere uluslararası havacılıkta kariyer fırsatı sunulacak. AJet filosundaki iki uçakta "Ada Kıbrıs" logosu kullanılacak.





TAVAN FİYAT 6 BİN LİRA

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat tarafından imza altına alınan anlaşmanın KKTC’nin turizmde uluslararası arenada hak ettiği yere ulaşmasına büyük katkı sağlaması bekleniyor. Ahmet Bolat Proje kapsamında, AJet markası ile İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında her gün düzenlenecek iki seferde erişilebilir fiyat politikasıyla hareket edeceklerini belirterek, "Bu iki seferde tek yön 6 bin Türk lirası tavan fiyat tarifesiyle yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, KKTC'yi yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.





LONDRA’DA TANITIM SEFERBERLİĞİ

Ahmet Bolat, proje kapsamında İngiltere’den KKTC’ye turist çekmek için 26 Temmuz 2025'te Londra’da "Ada Kıbrıs" projesinin tanıtımını yapacaklarını duyurdu. Tanıtım için projeye medya, iş ve sanat dünyasından temsilcileri de entegre ettiklerini söyleyen Bolat, KKTC’ye yapacakları ziyaretler sayesinde Kuzey Kıbrıs'ın sahip olduğu değerlerin hem içerik üretimiyle hem de yatırım potansiyeliyle öne çıkarılmasına destek vereceklerini dile getirdi. Ahmet Bolat dışında, THY Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Şekib Avdagiç, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Hizmet İhracatçıları Birliğinden iş insanları, influencerlar ile THY ve AJet üst yönetiminin bulunduğu heyet, "Ada Kıbrıs" logosu bulanan uçakla İstanbul’dan KKTC’ye giderek, törene katıldı.



