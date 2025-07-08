'Ada Kıbrıs' projesine THY ve AJet'ten destek

THY ve AJet, KKTC'nin 'Ada Kıbrıs' projesi kapsamında; erişilebilir ulaşım alternatiflerinin çeşitlendirilmesi, bölgesel istihdam ve tanıtım konularında destek sağlanmasını içeren iş birliği anlaşması imzaladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat tarafından imza altına alınan anlaşma KKTC'nin turizmde uluslararası arenada tanıtımı sağlanacak.

'ADA KIBRIS İÇİN BİR ARAYA GELDİK'

Törende bir konuşma yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğine yön verecek çok kıymetli bir proje olan Ada Kıbrıs'a, Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı olarak desteğimizi imza altına almak ve ‘Ada Kıbrıs' markasının ana aktörü olmak için bir araya geldik. Bu anlaşmayı sadece bir tanıtım hamlesi değil, iki kardeş ülke arasındaki köklü bağların, dostluğun ve ortak geleceğe duyulan inancın somut bir göstergesi olarak görüyoruz” dedi.





HER GÜN AJET'İN İKİ SEFERİNDE TAVAN ÜCRET 6 BİN OLDU

THY ve AJet olarak bu projeye verdikleri destekten gurur duyduklarını ifade eden Bolat konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz, Kuzey Kıbrıs'ın özgün ada kültürünü, doğal güzelliklerini, tarihi mirasını ve gastronomik zenginliklerini küresel ölçekte görünür kılmak, Ada'yı turizmde hak ettiği konuma taşımak. ‘Ada Kıbrıs' projesi çerçevesinde, AJet markamız ile İstanbul ve KKTC arasında her gün düzenlenecek iki seferde erişilebilir fiyat politikasıyla hareket edeceğiz. Bu iki seferde tek yön 6 bin TL tavan fiyat tarifesiyle yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, KKTC'yi yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getireceğiz.”

ADA KIBRIS LOGOLU UÇAKLA İLK UÇUŞ

'Ada Kıbrıs' projesine destek anlaşması için dün THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Şekip Avdagiç, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Hizmet İhracatçıları Birliği'nden iş insanları, influencerlar ile THY ve AJet üst yönetiminin bulunduğu geniş bir heyet projenin logosu bulanan uçakla İstanbul'dan KKTC'ye gitti.

PROJE LONDRA'DA TANITILACAK

Ahmet Bolat, proje kapsamında İngiltere'den KKTC'ye turist çekmek için 26 Temmuz'da Londra'da 'Ada Kıbrıs' projesinin lansmanını yapacaklarını duyurdu. Bolat, Londra Stansted Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı aktarmalı Ada'ya özel bir tarife planlayacaklarını belirtti.

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