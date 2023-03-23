AK Parti'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama: Haftaya yasalaşabilir

5 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşları 2 bin TL artış yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gerekli çalışmaları yaptıklarını duyurarak en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan "Güzel müjdeyi vermiş olayım. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz" ifadelerini kullandı. Peki Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kaç TL olacak?