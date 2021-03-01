Ekonomi Akkuyu NGSde önemli gelişme İkinci ünitenin konsol kirişinin kurulumu tamamlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akkuyu NGS'de ikinci ünitenin konsol kirişinin kurulumu tamamlandı

Akkuyu NGS'de önemli gelişme: İkinci ünitenin konsol kirişinin kurulumu tamamlandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), ikinci ünite reaktör binasındaki kor tutucu ekipmanın ikinci büyük parçası olan konsol kirişinin kurulumunun tamamlandığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Konsol kirişi, kurulumdan önce özel bir kızak üzerine montajlanmış, bu montaj işlemi yaklaşık bir buçuk ay sürmüştü.
Konsol kirişi, kurulumdan önce özel bir kızak üzerine montajlanmış, bu montaj işlemi yaklaşık bir buçuk ay sürmüştü.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 176 tonluk ağırlığa, 9,35 metrelik çapa ve 2,2 metrelik yüksekliğe sahip olan ve karbon çelikten imal edilen ekipman, Akkuyu NGS ikinci ve üçüncü üniteleri arasındaki inşaat alanında konumlandırılan Terex Demag CC6800 paletli vinç yardımı ile ikinci ünite basınç kabının altına kuruldu.

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Konsol kirişi, kurulumdan önce özel bir kızak üzerine montajlanmış, bu montaj işlemi yaklaşık bir buçuk ay sürmüştü.

AA

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, kor tutucu ekipmanın; gövde, konsol kiriş ve yönlendirici plaka olmak üzere 3 bölümden oluştuğunu belirtti.

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Geçen yıl aralık ayında basınç kabı kor kovanı altına kor tutucu gövdesinin kurulumunun yapıldığını aktaran Butckikh, şöyle devam etti:

  • "Şimdi ise bunun üzerine, kor tutucu gövdesinin ve bağlantılarının korunmasını sağlayan konsol kirişi ekipmanının kurulumu yapıldı. Bu karmaşık mühendislik tasarımı, reaktörün en modern uluslararası güvenlik gereksinimlerinin karşılamasını sağlayan birkaç unsurdan biridir ve santralin güvenlik sisteminin önemli bir bileşenidir. Konsol kirişi ekipmanının kurulumu, bu yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan ilk önemli olaydı."

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Konsol kirişinin kurulumundaki çalışmalar

Konsol kirişinin montaja hazır olduğu ve çalışmaların yapılabileceği özel bir komisyon tarafından teyit edildi. Komisyon üyeleri, montaj işlerinin görsel, ölçüm ve diğer kontrollerini gerçekleştirerek, yapının sonraki operasyon için hazır olduğunu doğruladı.

Konsol kirişi ekipmanının kurulumunun ardından genişletilme işlemlerine de devam edilecek. Bu işlemler kapsamında, ekipmanın bakımının yapılmasını sağlayacak nozul ve koridorlar, kaynakla konsol kirişinin üzerine sabitlenecek. Bu işlemlerin ardından ise koruma kabının montajı ve betonlanması ile destek kirişinin montajı yapılacak. Aynı çalışmalar kapsamında ayrıca, basınç kabı kor kovanının yapımına da devam edilecek.

Konsol kirişinin temel görevleri arasında, su temini, buharın giderilmesi, havalandırma, ölçüm cihazları için geçişlerin düzenlenmesi ile kor tutucunun durumunun incelenmesi ve muayenesi yer alıyor. Kiriş içine monte edilen gaz tahliye boru hatları, doymuş buharın sirkülasyonunu sağlayarak, kor kovanındaki basıncın izin verilen değerleri aşmamasına yardımcı oluyor. Kiriş, aynı zamanda yönlendirme plakası ve reaktörün kuru koruması gibi diğer yapısal elemanlar için de bir destek görevi görüyor.

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