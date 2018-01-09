Akmerkez AVM için yıkım kararı

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Etiler’deki Akmerkez AVM’de bulunan 6 lüks restoran ve kafenin bazı bölümleri için yıkım kararı aldı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, yapılan tespit sonrası Belediye Encümeni 10 Ağustos 2017 günü iki ayrı karar aldı.

419 M2 PROJE DIŞINDA

Anılan kararlardan biri para cezası kesilmesi, ikincisi ise yıkım kararına yönelik oldu. Oybirliği ile alınan kararlara göre, tasdikli mimari proje dışında kullanılan alanın toplam büyüklüğü 419.2 metrekare olarak belirlendi. Encümen kararında, ortak alan olan zemin terasında yan bölümler yapıldı. Karara göre, koridor geçişleri de kapatılarak özel kullanım alanı haline getirildi.

YIKIM 17 OCAK'TA

AVM’nin bağlı olduğu Akmerkez GYO AŞ’ye yıkımın 17 Ocak sabahı saat 06:00’da yapılacağı bildirildi.

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Konu ile ilgili Akmerkez GYO’dan yapılan açıklamada ise, yapılan işlemlerin mevzuat çerçevesinde olduğu belirtilerek “Hukuka aykırılık söz konusu değildir” denildi.

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