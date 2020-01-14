Ekonomi Alanyanın gözde oteli için satış onayı çıktı
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​Alanya'nın gözde oteli Utopia World Hotel'in satışı için onay çıktı

Alanya'nın gözde oteli için satış onayı çıktı

Antalya Alanya'daki Utopya Turizm'e ait Utopia World Hotel'in satışı için beklenen onay çıktı. Şirketin bugün düzenlenen genel kurul toplantısında Utopia World Hotel'in ATG Anex Tourism Group bünyesindeki Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş.'ye satışına izin verildi. 559 odalı otel için Adalı grubu 35 milyon 950 bin avro (235 milyon TL) ödeme yapacak.

Kenan Biter Yeni Şafak
​Antalya Alanya'daki Utopya Turizm'e ait Utopia World Hotel.
​Antalya Alanya'daki Utopya Turizm'e ait Utopia World Hotel.

Antalya'nın Alanya İlçesinde yer alan Utopia World Hotel'in ATG Anex Tourism Group bünyesindeki Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş.'ye satışı için son adım atıldı.

Utopia World Hotel'in satışı için bugün düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda şirketin ortakları satış kararını oy birliği ile kabul etti.

Karar sonrası Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. Utopia World Hotel için 35 milyon 950 bin avro ( 235 milyon TL) ödeme yapacak.

6'NCI OTELİ OLACAK

Utopia World ile Türkiye genelinde otel sayısını 6'ya çıkaracak olan ATG Anex Tourism Group'un diğer otelleri ise şu şu şekilde sıralanıyor: Selectum Hotel Belek, Asteria Belek, Fastasia Hotel Çamyuva, WOW Bodrum ve Art Hotel.

Tesiste 559 odanın yanı sıra toplamda 312 adet villa/bina bulunuyor

2018'DE ÖN SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

ATG Anex Tourism Grup'a bağlı Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ile Utopya Turizm arasında 2018 yılı Aralık ayında Alanya'daki 5 yıldızlı Utopia World Hotel' in satılmasına ya da kiralanmasına yönelik "Satın Alma Opsiyonlu Kiralama Ön Sözleşmesi" imzalanmıştı.

  • İki şirket arasında 4 ay içerisinde karşılıklı olarak yapılan çok sayıda görüşmenin ardından Utopia World Hotel'in kiralanması yerine satın alınması kararlaştırılmıştı.

Utopia World Hotel 'in mavi bayraklı özel plajı da bulunuyor.

559 ODASI VAR

Syedra antik kentinin, yakınında 2007 yılında inşa edilen tesis 559 odanın yanı sıra toplamda 312 adet villa/bina bulunuyor. 105.000 m2 arazi üzerine kurulan komplekste 15.000 m2 Aqua park ve mavi bayraklı özel plaj da bulunuyor.

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