Altın günü yükselişle kapattı

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Manisa'nın Kula ilçesinde, 2 gün önce çıkan yangında büyük çaplı hasar oluşan iki katlı müstakil evde, bugün bir daha yangın çıktı. Alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.