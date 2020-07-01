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Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü düşüşle kapattı Gram altın 389,6 lira
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Altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın kaç lira 1 Temmuz

Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle kapattı: Gram altın 389,6 lira

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 azalışla 389,60 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 632 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 587 liradan satıldı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 düşüş yaşadı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 632 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 587 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 düşüşle 389,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 391,00 391,20 389,40 389,60
Cumhuriyet Ata Lira 2.577,00 2.598,00 2.566,00 2.587,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 356,50 360,50 355,00 359,00
Lira(Tam) Ziynet 2.518,00 2.538,00 2.508,00 2.528,00
Yarım Ziynet 1.259,00 1.269,00 1.254,00 1.264,00
Çeyrek Ziynet 630,00 635,00 627,00 632,00

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