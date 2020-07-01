Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle kapattı: Gram altın 389,6 lira

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 632 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 587 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 düşüşle 389,60 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 391,00 391,20 389,40 389,60
Cumhuriyet Ata Lira 2.577,00 2.598,00 2.566,00 2.587,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 356,50 360,50 355,00 359,00
Lira(Tam) Ziynet 2.518,00 2.538,00 2.508,00 2.528,00
Yarım Ziynet 1.259,00 1.269,00 1.254,00 1.264,00
Çeyrek Ziynet 630,00 635,00 627,00 632,00