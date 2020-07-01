Koronavirüste 'ikinci dalga endişesi' altın fiyatlarını yükseltiyor: Düğün yapacaklar elini hızlı tutmalı

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 4 aydır kapalı olan düğün salonları bugün itibariyle kapılarını evlenecek çiftlere açıyor.

Düğün sezonu ile birlikte altına yönelik talebin artması beklenirken, dünya genelinde koronavirüs vakalarının kontrol altına alınamaması nedeniyle fiyatlardaki yükselişin devam edeceği tahmin ediliyor.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2020 yılında altın fiyatlarının rekor seviyesine ulaştığını hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Haziran ayının son işlem gününde 6 aylık 291 lira seviyesinden 396 liraya kadar yükseldi. 105 lira değer kazandı. Altın yatırımcısının yüzünü bugüne kadar olduğu gibi güldürmeye devam etti. Son 10 yıldır en fazla kazandıran değerli metal olan altın 11. yılda da birinciliği bırakmıyor. Mart ayı ortalarında 299 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın 399 lira seviyesine kadar yükseldikten sonra Haziran ayının ilk haftasında 365 lira seviyesine kadar geriledi" dedi.

EKONOMİ Altın fiyatlarında ateş düşmüyor: Son 8 yılın zirvesini zorluyor

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?

Koronavirüs vakalarında ikinci dalga endişesi nedeniyle altının yeniden yükseliş trendinde olduğuna dikkat çeken Memiş, "Altının ONS fiyatı 1770 dolar seviyesine yükselirken, altının gram fiyatı 392 lira seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Şu anda 1665 dolar-1770 dolar aralığına sıkışan altının ONS fiyatında 1768 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılması gerekiyor ki, yükseliş devam etsin. Bu hafta ve önümüzdeki hafta 1768 dolar seviyesini kritik bir direnç seviyesi olarak takip etmeye devam edeceğiz" bilgisini paylaştı.

Altında yükseliş trendi sürüyor.

DÜĞÜN YAPACAKLAR NE ZAMAN ALTIN ALMALI?

Altını olan vatandaşlara ve düğün yapacaklara tavsiyelerde bulunan Memiş, "Düğün borcu olan ve altın borcu olan vatandaşlar ve şu an elinde fiziki altın bulunduran vatandaşlarımıza altın fiyatlarının yükseliş trendinin devam edeceğini anımsatmak isteriz. Düğün yapacak ve altın borcu olan vatandaşlarımızı da 340-370 lira aralığında işaret etmiştik. Haziran ayının ilk haftasında test edildi bu trend. Tekrar aşağı yönlü trendlerde alım fırsatı olarak değerlendirebilir" dedi.

REKLAM

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş

ALTIN 6 AYDA YÜZDE 36 DEĞER KAZANDI

Altın fiyatlarındaki yükelişlerin kalıcı olmayabileceğini vurgulayan Memiş, "Altının gram fiyatı getirisinin üzerinde bir fiyatlama ile devam ediyor. 2019 yılında yüzde 30 getirisi olan altın, henüz 6 ayda yüzde 36'lık bir getiri sağladı. Haddinden fazla bir direnç seviyesinde olduğu için yükselişlerin çok da kalıcı olacağını tahmin etmiyoruz. SWAP anlaşmaları ile yeni açıklamalar gelme olasılığı ve hükümet ve finans kuruluşların aldığı tedbirlerle döviz fiyatında bir takım geri çekilmeler bekliyoruz. Bu da gram altın/TL fiyatında 380 lira seviyesini gündeme getirebilir diye tahmin ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.