Altının gramı 5 bin 541 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,2 artışla 5 bin 549 liradan tamamladı. Güne değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 5 bin 541 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 459 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 692 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,2 azalışla 4 bin 67 dolarda seyrediyor.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de istihdam raporu, Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların destek konumunda olduğunu ifade etti.