Altının gramı 5 bin 541 liradan işlem görüyor

10:3320/11/2025, Perşembe
AA
Altının gram fiyatı
Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 541 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 459 liradan, Cumhuriyet altını 37 bin 692 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,2 artışla 5 bin 549 liradan tamamladı. Güne değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 5 bin 541 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 459 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 692 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,2 azalışla 4 bin 67 dolarda seyrediyor.

California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın beklentilerden iyi gelen bilançosu, küresel piyasalardaki risk iştahını artırdı. ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar faiz indirimleri konusunda görüş ayrılığı olduğunu ortaya koydu.

Fed tutanaklarının ardından para piyasalarında Banka'nın aralıkta faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 33 seviyelerine geriledi. Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü kaybetmesi ons altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de istihdam raporu, Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların destek konumunda olduğunu ifade etti.




