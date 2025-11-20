Brent petrolün varili 63,21 dolardan işlem görüyor

Dün 64,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,15 dolardan tamamladı.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'nin ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde azalması etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3 milyon 400 bin varil geriledi. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki düşüş, ülkede rafineri faaliyetlerinin arttığına ve ihracat talebinin yükseldiğine işaret etti. Buna karşın, benzin stoklarındaki artış ise iç talebe yönelik soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmaya yönelik diplomatik adımlar da fiyatlardaki hareketliliği etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Savaşın sona ermesinin, Rus petrolüne uygulanan yaptırımların kaldırılması ve bunun da piyasada arz fazlasına yol açması ihtimali, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,56 dolar direnç, 62,50 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.











