ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 3,4 milyon varil azaldı

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 410 milyon 900 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 300 bin varil artışla 207 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 8-14 Kasım haftasında 28 bin varil azalarak 13 milyon 834 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 729 bin varil artışla 5 milyon 950 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 1 milyon 342 bin varil artışla 4 milyon 158 bin varil oldu.