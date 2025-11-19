Brent petrolün varili 64,30 dolardan işlem görüyor

Yeni Şafak
19/11/2025, Çarşamba
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,30 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,58 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 64,30 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,45 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de ham petrol stoklarının arttığını gösteren sektör raporunun ardından aşağı yönlü ivmelendi.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) verilerine göre, ABD’de ham petrol ve yakıt stokları geçen hafta yükseldi. Piyasa kaynaklarının aktardığı verilere göre, 14 Kasım'da sona eren haftada ham petrol stokları 4,45 milyon varil arttı. Aynı dönemde benzin stokları 1,55 milyon varil, distilat stokları ise 577 bin varil yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Piyasa oyuncuları, yüksek stoklara rağmen gelecekte oluşabilecek arz fazlasına rağmen arz risklerine odaklanmayı sürdürüyor.

ABD'nin büyük Rus üreticiler Rosneft ve Lukoil'e uyguladığı yaptırımlar kapsamında şirketlerin bu firmalarla ilişkilerini 21 Kasım'a kadar sonlandırmaları gerekiyor.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımların şimdiden Rusya'nın petrol gelirlerini baskılamaya başladığını ve zamanla ihracat hacimlerini azaltmasının beklendiğini açıkladı. Çin ve Hindistan'daki bazı alıcılar, alternatif tedarikçilere yönelmeye başladı.

Artan arz endişelerini güçlendiren verilere rağmen Rus petrol akışına yönelik yaptırımlar fiyatlardaki gerilemeyi sınırlıyor.

Güçlü dizel piyasası petrol fiyatlarına destek verirken ham petrolde süren arz fazlası yatırımcıların daha fazla yükselişi takip etme konusunda temkinli davranmasına yol açıyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,66 dolar direnç, 62,41 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.




