Brent petrolün varili 64,30 dolardan işlem görüyor

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) verilerine göre, ABD’de ham petrol ve yakıt stokları geçen hafta yükseldi. Piyasa kaynaklarının aktardığı verilere göre, 14 Kasım'da sona eren haftada ham petrol stokları 4,45 milyon varil arttı. Aynı dönemde benzin stokları 1,55 milyon varil, distilat stokları ise 577 bin varil yükseldi.