Çeyrek altın 9 bin 494 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 828 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,6 artışla 4 bin 95 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ile açıklanması beklenen Nvidia'nın finansal sonuçlarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması değerlendiriliyor.

Analistler bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesinde enflasyon ve cari işlemler dengesi, ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların destek konumunda olduğunu ifade etti.