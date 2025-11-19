Yeni Şafak
Altının gramı 5 bin 576 liradan işlem görüyor

09:3319/11/2025, Çarşamba
AA
Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 576 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,8 artışla 5 bin 540 liradan tamamladı. Güne değer kazancıyla başlayan gram altın, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 5 bin 576 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 494 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 828 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 9 bin 494 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 828 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,6 artışla 4 bin 95 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ile açıklanması beklenen Nvidia'nın finansal sonuçlarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması değerlendiriliyor.

Analistler bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesinde enflasyon ve cari işlemler dengesi, ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların destek konumunda olduğunu ifade etti.



