Altın görünümlü döviz vurgunu

İstanbul’da altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün, ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suistimal ettiği, bu yolla yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açtığı öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, şüphelilerin yetkilisi olduğu şirket ve bağlantılı şirketler aracılığıyla 9 Ocak 2023 – 10 Aralık 2024 tarihleri arasında “Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal ettikleri, ancak bunların büyük kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı belirtildi. Örgütlü şekilde yasa dışı eylemler gerçekleştiren şirket yetkililerinin sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levha olarak beyan edilen bazı ürünleri pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim ettiği kaydedildi. Bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açıldığı bildirildi.