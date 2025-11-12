Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak
'Aşk tuzağı' ile 1 milyonluk vurgun: 3 kişi tutuklandı

'Aşk tuzağı' ile 1 milyonluk vurgun: 3 kişi tutuklandı

14:4312/11/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Düzenlenen operasyonla Y.G. (30), M.E. (18) ve A.Y. (36) isimli şahıslar gözaltına alındı.
Düzenlenen operasyonla Y.G. (30), M.E. (18) ve A.Y. (36) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, ileri yaştaki erkekleri duygusal vaatlerle kandırarak kredi kartı bilgilerini ele geçiren bir dolandırıcılık ağı çökertildi. Yaklaşık 1 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği belirlenen 2’si kadın 3 kişilik çete, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle 50 yaş üstü kişileri hedef alarak "ilişki kurma" bahanesiyle dolandıran şebekeyi takibe aldı. İki ay süren kapsamlı soruşturma sürecinde, 80’e yakın iş yeri ve banka ATM’sinin güvenlik kamerası kayıtları saniye saniye incelendi.

Titiz teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla Y.G. (30), M.E. (18) ve A.Y. (36) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, ’hırsızlık’ ve ’kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Zonguldak
#Kilimli
#Dolandırıcı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vakıf Faktöring halka arz ne zaman? Vakıf Faktöring (VAKFA) halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?