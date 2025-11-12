143 eylem 160 milyar vurgun

Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Türkiye'nin enerjisi Suriye'yi aydınlattı
Suriye; Türkiye'den aldığı doğal gaz ile çevrim santrallerinde saatte 700 megavat elektrik üretiyor. Yıllar sonra ilk defa 24 saat kesintisiz elektrik temini Halep başta olmak üzere çeşitli şehirlerde sevinçle karşılandı.
143 ayrı eylem 2 bin 352 yıl hapis
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği yolsuzluk ve rüşvet ağıyla ilgili iddianameyi mahkemeye sundu. 3 bin 809 sayfalık iddianamede İstanbul’u ahtapot gibi saran 407 kişilik yapının adı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" olarak nitelendi. Örgütün ‘kurucusu ve elebaşı’ olduğu iddia edilen İmamoğlu hakkında 143 ayrı eylemden 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Suç örgütünün 160 milyar TL ve 24 milyon dolar kamu zararına yol açtığı ifade edildi.
Yalçın-Rafa gerginliğine Adalı freni
Beşiktaş’ta takımın önemli isimlerinden Rafa Silva ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında bir süredir var olan gerginliğe başkan Serdal Adalı el atmaya karar verdi. Durumun, milli ara sonrasına yansımasını istemeyen Adalı iki isimle bir araya gelecek.