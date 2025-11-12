143 eylem 160 milyar vurgun

143 ayrı eylem 2 bin 352 yıl hapis

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği yolsuzluk ve rüşvet ağıyla ilgili iddianameyi mahkemeye sundu. 3 bin 809 sayfalık iddianamede İstanbul’u ahtapot gibi saran 407 kişilik yapının adı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" olarak nitelendi. Örgütün ‘kurucusu ve elebaşı’ olduğu iddia edilen İmamoğlu hakkında 143 ayrı eylemden 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Suç örgütünün 160 milyar TL ve 24 milyon dolar kamu zararına yol açtığı ifade edildi.



