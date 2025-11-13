TPAO'nun Hakkari, Şırnak ve Van'da petrol arama ruhsat süresi uzatıldı

Buna göre TPAO'nun Hakkari, Şırnak ve Van'daki "AR/TPO/K/M50-c" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 4 Ocak 2026'dan 4 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.