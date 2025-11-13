Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
TPAO'nun Hakkari, Şırnak ve Van'da petrol arama ruhsat süresi uzatıldı

TPAO'nun Hakkari, Şırnak ve Van'da petrol arama ruhsat süresi uzatıldı

08:5613/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından (TPAO) üç il için hamle geldi. Hakkari, Şırnak ve Van'da petrol arama ruhsat süresi 2 yıl süreyle uzatıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Hakkari, Şırnak ve Van'daki petrol arama ruhsatının süresi iki yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO'nun Hakkari, Şırnak ve Van'daki "AR/TPO/K/M50-c" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 4 Ocak 2026'dan 4 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.

#TPAO
#Hakkari
#Şırnak
#Van
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2026 ENFLASYON FARKI: Enflasyon farkı ile en düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?