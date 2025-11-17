TPAO 7 petrol sahasında ruhsat süre uzatımı için başvurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Batman, Bitlis, Siirt, Adıyaman, Diyarbakır ve Muş'ta yer alan 7 petrol sahasında arama ruhsat sürelerinin Ocak 2026'dan itibaren iki yıl uzatılması için başvuru yapıldı.