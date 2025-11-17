Yeni Şafak
TPAO 7 petrol sahasında ruhsat süre uzatımı için başvurdu

TPAO 7 petrol sahasında ruhsat süre uzatımı için başvurdu

12:3717/11/2025, Pazartesi
AA
TPAO
TPAO

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde sahip olduğu 7 petrol sahasında arama ruhsat sürelerinin iki yıl uzatılması için müracaat etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Batman, Bitlis, Siirt, Adıyaman, Diyarbakır ve Muş'ta yer alan 7 petrol sahasında arama ruhsat sürelerinin Ocak 2026'dan itibaren iki yıl uzatılması için başvuru yapıldı.



