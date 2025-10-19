Somali petrolüne TPAO sondajı

Türkiye ülke içinde geliştirdiği petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini küresele yaymaya devam ediyor. Bu alandaki tecrübesini özellikle Afrika ülkeleriyle paylaşıyor. Özellikle Somali açıklarında yürütülen kapsamlı enerji programı, 2025 yılı başından itibaren Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis tarafından desteklendi. Oruç Reis, 3 farklı deniz bloğunda toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri topladı. Tam 234 gün süren görev, 6 Haziran 2025’te tamamlandı. Gemi Türkiye’ye dönerken, toplanan sismik veriler Somali Petrol Kurumu (SPA) ile Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) uzmanları tarafından detaylı biçimde analiz edildi. Bu çalışmalar, Somali’nin yer altı enerji potansiyelini daha net ortaya koymak ve sondaj hedeflerinin belirlenmesi açısından belirleyici oldu.

BLOKLAR BELİRLENDİ

10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında Mogadişu’da gerçekleştirilen toplantılarda, Somali Petrol Kurumu Başkanı Abdulqadir Aden ile Somali-Türkiye Petrol Projesi Direktörü Korhan Akın başkanlığında her iki kurumun üst düzey teknik ekipleri bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre toplantının gündeminde, proje kapsamındaki jeolojik verilerin gözden geçirilmesi, sismik yorumların tamamlanması, sondaj için öncelikli blokların belirlenmesi konuları vardı. Mühendis Abdulqadir Aden de toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Sismik aşamayı tamamladık ve şimdi Somali’nin petrol yolculuğunda kritik bir kilometre taşı olan sondaj aşamasına girmeye hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu arada Somali’nin kara alanlarında yürütülecek petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerine yönelik çalışmalar da devam ederken, proje, yalnızca Somali’nin enerji bağımsızlığını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ülkenin ekonomik büyümesine ve ulusal dönüşüm sürecine de ivme kazandıracak.

JEOLOJİK MODELLEME VE GÜVENLİK VURGUSU

Mogadişu’da yapılan toplantıda ayrıca yer altı verilerinin ileri jeolojik modelleme teknikleriyle entegre edilmesi yani yer altına ait farklı kaynaklardan elde edilen verilerin, gelişmiş bilgisayar tabanlı modelleme yöntemleriyle bir araya getirilip, yeraltının üç boyutlu (3B) bir yapısının oluşturulması konusunda mutabakata varıldı. Öte yandan sağlam bir Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HSE) yönetim sistemi kurulması konularında fikir paylaşımı yapıldı.







