Özel hastane acilinde yüksek faturaya son

Özel hastane acilinde yüksek faturaya son

Oğuzhan Ürüşan
04:0018/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık hizmetlerinde reform niteliğinde yeni bir düzenleme ile Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) güncellemeye gitti.

Acil hal kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinde artık ‘hem sözleşmeli hem de sözleşmesiz hastanelerin’ MEDULA sistemi üzerinden fatura düzenlemesi zorunlu hale geldi. Hasta ya da vefat eden hastanın yakınından alınacak yazılı muvafakatle, hizmet bedelinin SGK tarafından doğrudan sağlık kuruluşuna ödenmesi sağlanacak.

CİHAZLARA KISITLAMA

Döneminde faturalandırılamayan işlemler en geç iki ay içinde SGK’ya gönderilmek zorunda. Yatışlı tedavilerde SGK’ya en fazla 60 seans fatura edilebilecek. Ancak vazife ve harp malulleri ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki yaralanmalarda fizik tedavi seans sınırı kaldırıldı. Robotik rehabilitasyon sistemlerinde ise günde en fazla 8 hasta için seans bedeli ödenebilecek.

Özel sağlık hizmeti sunucularınca verilen psikiyatri, rehabilitasyon ve bağımlılık tedavileri tek paket halinde ödenecek. Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri (ÇÖZGEM) hizmetleri de listeye dahil edildi. Ayrıca yeni tebliğ, stent, kateter, koil gibi yüksek maliyetli cihazların kullanımını da sınırlandırdı.



