Ankara su kesintisi 2-3 Aralık 2025: Ankara'nın 13 ilçesinde 30 saati aşan su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? İşte ASKİ su kesintisi programı

Ankara, yaz aylarında yaşadığı uzun süreli su kesintilerinin ardından yeniden ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya. Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kent genelinde şebekelerde oluşan arızalar ve düşük depolama seviyeleri nedeniyle çok sayıda bölgede uzun süreli kesintiye gidileceğini açıkladı. Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Gölbaşı, Etimesgut, Polatlı, Yenimahalle ve Güdül gibi ilçelerin çeşitli mahallelerinde belirli saatlerde sular kesilecek. Bazı bölgelerdeki kesinti süresi ise 30 saati geçecek. Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde su kesintileri yapılacak? İşte 2-3 Aralık 2025 Ankara su kesintisi detayları.

Ankara'nın 13 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Su kesintileri bazı bölgelerde 30 saati aşarken, ASKİ depolardaki su seviyesinin düşmesi ve şebeke arızaları nedeniyle Çankaya, Mamak, Altındağ, Keçiören, Gölbaşı, Etimesgut, Polatlı ve Yenimahalle'nin birçok mahallesine su verilemediğini duyurdu. Bazı bölgelerde suyun üst kotlara ancak 3-4 Aralık'ta ulaşacağı tahmin ediliyor. Ankara'da bugün su kesintisi olan yerler, tamir saatleri ve etkilenen mahallelerin güncel listesi haberimizde.

Merkez ilçelerde basınç sorunu: “Suyun üst kotlara ulaşması saatleri bulacak”

Özellikle Çankaya ve Mamak ilçelerinde depoların hızla boşalması nedeniyle musluklar akmamaya başladı.

Çankaya’da suyun erişemediği mahalleler: Çukurambar, Söğütözü, Beytepe, Mustafa Kemal, Kızılırmak, Üniversiteliler, Ahlatlıbel, Alacaatlı…

Yetkililer, şebekedeki basınç düşüklüğü nedeniyle üst kotlara ancak 3 Aralık öğle saatlerinde su verilebileceğini belirtiyor.

Mamak’ta su kesintisi yaşayan mahalleler: Akdere, Abidinpaşa, Tuzluçayır, Ekin, Kayaş, Altıağaç, Bostancık, Bahçeleriçi, Araplar, Karaağaç, Üreğil, Gülveren ve çok sayıda mahalle…

ASKİ’nin öngörüsüne göre bazı bölgelerde normal basınca ulaşma 4 Aralık 11.00’i bulabilir.

Çevre ilçeler de etkilendi: Gölbaşı ve Polatlı’da kesinti yayılıyor

Gölbaşı: İncek, Tulumtaş, Örencik, Eymir ve birçok kırsal mahallede depolardaki kritik düşüş nedeniyle su verilamıyor.

Polatlı: İsale hattındaki çalışma yüzünden Cumhuriyet, İstiklal, Zafer, Yeni ve Kurtuluş mahalleleri gün boyu susuz kalacak.

Keçiören - Etimesgut - Yenimahalle: Şebeke arızaları nedeniyle ilçelerin bazı bölgelerinde gün içinde aralıklı kesintiler uygulanıyor.



Ankara’daki güncel su kesintileri (2-3 Aralık 2025) Aşağıda ASKİ’nin yayınladığı tüm resmi kesinti listesi, öngörülen tamir süreleriyle birlikte verilmiştir:



ETİMESGUT Arıza Tarihi: 2.12.2025 08:40:00 Tamir Tarihi: 2.12.2025 21:00:00 Detay: Etimesgut İlçesi Yeşilova Mahallesi 309 Sokak içerisinde içme suyu hattından oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Etkilenen Yerler: Yeşilova Mahallesi bir kısmı





POLATLI Arıza Tarihi: 2.12.2025 09:20:00 Tamir Tarihi: 2.12.2025 22:00:00 Detay: Polatlı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 500' Lük hat tapalama işleminde, bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mah. İstiklal Mah. Zafer Mah. Yeni Mah. Kurtuluş Mah. Şehitlik Mah. Bir Kısmı.Gazi Mah. Bir kısmı

ÇANKAYA Arıza Tarihi: 2.12.2025 10:00:00 Tamir Tarihi: 3.12.2025 08:00:00 Detay: Yoğun su kullanımı ve yaşanan kuraklık nedeniyle, su depolarındaki su seviyesinin düşmesi sonucunda, bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder,vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Suyun üst kotlara erişim saati:11:00 Etkilenen Yerler: İşçi blokları mahallesi, Çukurambar mahallesi, Çiğdem mahallesi, Kızılırmak mahallesi, Mustafa Kemal mahallesi, Üniversiteliler mahallesi, Söğütözü mahallesi, Beytepe mahallesi, Alacaatlı mahallesi, Ahlatlıbel mahallesi

ALTINDAĞ Arıza Tarihi: 2.12.2025 09:00:00 Tamir Tarihi: 3.12.2025 17:00:00 Detay: Sayın abonelerimiz, İlimiz genelinde su kaynaklarımızda yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri yapılacaktır. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür eder, suyun daha verimli kullanılmasının önemini hatırlatırız. Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Önder, Ulubey, Yıldıztepe, Güneşevler, Aydınlıkevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Baraj Mahallelerin tamamı



GÖLBAŞI Arıza Tarihi: 2.12.2025 10:00:00 Tamir Tarihi: 3.12.2025 08:00:00 Detay: Yoğun su kullanımı ve yaşanan kuraklık nedeniyle, su depolarımdaki su seviyesinin düşmesi sonucunda, bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Suyun üst notlara erişi saati:23:59 olarak öngörülmektedir.Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Etkilenen Yerler: Ahiboz,Ballıkpınar,Bahçelievler,Eymir,Gazi Osman Paşa,Gökçehöyük,Hacı Hasan,Hacılar,Hacı Muratlı,Hallaçlı,İkizce,İncek,Karagedik Aydın,Karagedik Ercan,Karaoğlan,Karşıyaka,Kırıklı,Kızılcaşar,Koparan,Oğulbey,Oyaca Yeşilçam,Oyaca Akarsu,Örencik,Seğmenler,Şafak,Taşpınar,Tepeyurt,Topaklı,Tulumtaş,Yağlıpınar,Yavrucuk,Yaylabağ,Yurtbey Mahalleleri.



MAMAK Arıza Tarihi: 2.12.2025 10:00:00 Tamir Tarihi: 3.12.2025 08:00:00 Detay: Yoğun su kullanımı ve yaşanan kuraklık nedeniyle, su depolarındaki su seviyesinin düşmesi sonucunda, bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Suyun üst kotlara erişim tarih ve saati: 04.12.2025 11:00 Etkilenen Yerler: Başak Mahallesi Bostancık Mahallesi Ekin Mahallesi Altıağaç Mahallesi Karaağaç Mahallesi Hüseyin Gazi Mahallesi Harman Mahallesi Bahçeleriçi Mahallesi Bahçelerüstü Mahallesi Çağlayan Mahallesi Misket Mahallesi Gülveren Mahallesi Hürel Mahallesi Anayurt Mahallesi Diriliş Mahallesi Şafaktepe Mahallesi Demirlibahçe Mahallesi Mehtap Mahallesi Derbent Mahallesi Araplar Mahallesi Dostlar Mahallesi Tepecik Mahallesi Köstence Mahallesi Boğaziçi Mahallesi Dutluk Mahallesi Üreğil Mahallesi Şahapgürler Mahallesi Yeşilbayır Mahallesi Kayaş Mahallesi Küçük Kayaş Mahallesi Kıbrısköyü Mahallesi Yenibayındır Mahallesi Eskibayındır Mahallesi Ortaköy Mahallesi Kutludüğün Mahallesi Lalahan (Karşıyaka) Mahallesi Lalahan (İstasyon) Mahallesi Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

KEÇİÖREN Arıza Tarihi: 2.12.2025 10:00:00 Tamir Tarihi: 3.12.2025 09:00:00 Detay: Sayın abonelerimiz, İlimiz genelinde su kaynaklarımızda yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri yapılacaktır. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür eder, suyun daha verimli kullanılmasının önemini hatırlatırız. Etkilenen Yerler: Basınevleri - şevkat-Hasköy- kavacık subay evleri - kamil oçak - gümüşdere mahallesi , karargahtepe mah ve civarı alt kotları

PURSAKLAR Arıza Tarihi: 2.12.2025 14:30:00 Tamir Tarihi: 2.12.2025 21:00:00 Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz) Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesi bir kısmı





YENİMAHALLE Arıza Tarihi: 2.12.2025 16:35:00 Tamir Tarihi: 3.12.2025 12:00:00 Detay: Yenimahalle İlçesi; İnönü Mahallesi 1782 Sokak içerisinde içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle, plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Etkilenen Yerler: Başkent sitesi,

AKYURT Arıza Tarihi: 2.12.2025 16:50:00 Tamir Tarihi: 2.12.2025 20:00:00 Detay: Akyurt beyazıt mahallesi ravlı sok ve çankırı yolunda içme suyu şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanacaktır verdigimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz Etkilenen Yerler: Akyurt beyazıt mahallesi ve yeşiltepe mahallesi toki bilokları etkilenmektedir verdigimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz



ETİMESGUT Arıza Tarihi: 2.12.2025 16:55:00 Tamir Tarihi: 2.12.2025 23:55:00 Detay: Sayın abonelerimiz, İlimiz genelinde su kaynaklarımızda yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri ya da basınç düşüklükleri yaşanabilmektedir. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür eder, suyun daha verimli kullanılmasının önemini hatırlatırız. Etkilenen Yerler: Turkuaz Mahallesi

BEYPAZARI Arıza Tarihi: 2.12.2025 17:30:00 Tamir Tarihi: 2.12.2025 21:00:00 Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç mahallesi Eyüp Gündağan Caddesinde oluşan arıza nedeni İle su kesintisi uygulanacaktır (Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz) Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç mahallesi Eyüp Gündağan Caddesi Ve Başağaç mahallesinin Bir kısmı


