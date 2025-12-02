Yeni Şafak
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna limanlarına yönelik saldırıları genişleteceğiz

18:252/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
AA
Putin, Ukrayna'nın Karadeniz'deki Rus tankerlerine yönelik saldırılarını 'korsanlık faaliyeti' olarak nitelendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, (Karadeniz'de) tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek." açıklamasında bulundu. Öte yandan Putin, Rusya’nın Avrupa ülkeleriyle savaşmayı planlamadığını ancak Avrupa ülkelerinin savaş başlatması halinde Rusya’nın savaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

Putin, "Avrupalıların bir barış gündemi yok ve şu anda ABD’nin çözüm çabalarını engelliyorlar" dedi.

Putin, Ukrayna’nın güncel ekonomik durum veya cephedeki gelişmelerle ilgilenmediğini sadece "para dilenmekle" meşgul olduğunu ifade etti.

Putin ayrıca, "Rusya, (Karadeniz'de) tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek. Türkiye yakınındaki saldırılar korsanlık faaliyetidir." açıklamasında da bulundu.

Ayrıntılar Geliyor...



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
