Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna limanlarına yönelik saldırıları genişleteceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Avrupa ülkeleriyle savaşmayı planlamadığını ancak Avrupa ülkelerinin savaş başlatması halinde Rusya’nın savaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

Putin, "Avrupalıların bir barış gündemi yok ve şu anda ABD’nin çözüm çabalarını engelliyorlar" dedi.

Putin, Ukrayna’nın güncel ekonomik durum veya cephedeki gelişmelerle ilgilenmediğini sadece "para dilenmekle" meşgul olduğunu ifade etti.

Putin ayrıca, "Rusya, (Karadeniz'de) tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek. Türkiye yakınındaki saldırılar korsanlık faaliyetidir." açıklamasında da bulundu.

