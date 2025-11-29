Karadeniz’de VIRAT Alarmı: İnsansız Deniz Araçları Aynı Gemiye İkinci Kez Saldırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Karadeniz'de insansız deniz araçları saldırısına uğradığı rapor edilen 'VIRAT' isimli gemiye bu sabaha karşı insansız deniz araçları ile yeniden bir saldırı gerçekleştirildiği bilgisi alınmıştır. Gemi sancak bordası su kesimi üzerinde küçük bir hasar almıştır. Gemide yangın olmadığı raporlanırken, mürettebatın sağlık durumu iyidir" açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor....
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Vırat
#Karadeniz
#saldırı
#gemi