Karadeniz’de VIRAT Alarmı: İnsansız Deniz Araçları Aynı Gemiye İkinci Kez Saldırdı

12:2129/11/2025, Cumartesi
G: 29/11/2025, Cumartesi
DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Karadeniz'de insansız deniz araçları saldırısına uğradığı rapor edilen 'VIRAT' isimli gemiye bu sabaha karşı insansız deniz araçları ile yeniden bir saldırı gerçekleştirildiği bilgisi alınmıştır. Gemi sancak bordası su kesimi üzerinde küçük bir hasar almıştır. Gemide yangın olmadığı raporlanırken, mürettebatın sağlık durumu iyidir" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor....

