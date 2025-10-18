36 maddelik torba teklif Meclis’te

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi kanunları ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunduklarını söyledi. Güler, Vergi Kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 36 maddelik Mali Torba Kanun Teklifi'nin detaylarını paylaştı. Kayıt dışıyla mücadeleyi güçlendirilecek teklifte öngörülen düzenlemeler özetle şöyle: Mesken kira gelirlerine uygulanan istisna yeniden düzenleniyor. Gayrimenkullerin devir veya alım satımında bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespiti halinde uygulanan vergi cezası, kayıt dışılığı caydırmak amacıyla artırılacak. Mevcut düzenlemede yüzde 25 oranındaki bu ceza yüzde 100'e çıkarılacak. İstisna önümüzdeki yıl kaldırılacak. Emekli, mamul, dul ve yetim aylığı alanlar istisnadan hariç tutulacak. Konut alımında kullanılan konut kredi faizi kira gelirinden düşülemeyecek.

Vakıf yükseköğretim kurumlarında hazırlık sınıfı ya da birinci sınıf dışındaki öğrencilerin ücretleri, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenemeyecek. Bunun yerine haziranda ÜFE ve TÜFE artış ortalaması da dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara göre öğrenci ücretleri belirlenecek.

Teklif kapsamında, harca tabi olmayan birçok ruhsat ve yetki belgesinden yıllık harç alınması öngörülüyor. Kuyumculuk yetki belgeleri için her yıl 30 bin lira, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti için 20 bin lira, özel tıp merkezi ruhsatnamesi için 50 bin lira, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile hayvan hastanesi ruhsatı için 40 bin lira, kıymetli maden kuruluş ile faaliyet izin belgeleri için ayrı ayrı 7,5 milyon lira, tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak hava yolu işletmelerine verilen ruhsatlar için ise 2 milyon lira harç alınacak.