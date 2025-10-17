Mesken kira gelirlerine uygulanan istisna yeniden düzenleniyor. Gayrimenkullerin devir veya alım satımında bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespiti halinde uygulanan vergi cezası, kayıt dışılığı caydırmak amacıyla artırılacak. Mevcut düzenlemede yüzde 25 oranındaki bu ceza yüzde 100'e çıkarılacak. İstisna önümüzdeki yıl kaldırılacak. Emekli, mamul, dul ve yetim aylığı alanlar istisnadan hariç tutulacak. Konut alımında kullanılan konut kredi faizi kira gelirinden düşülemeyecek.

Özel üniversiteye enflasyon ayarı

Vakıf yükseköğretim kurumlarında hazırlık sınıfı ya da birinci sınıf dışındaki öğrencilerin ücretleri, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenemeyecek. Bunun yerine haziranda ÜFE ve TÜFE artışı ortalaması da dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara göre öğrencileri ücretleri belirlenecek.

Sıfır araçların ilk tescil işlemleri ile tescil edilmiş araçların (ikinci el) satış ve devirlerinde, noterler tarafından satış ve devir bedeli üzerinden, asgari 1000 liradan az olmamak üzere binde 2 oranında nispi noter harcı alınması sağlanacak.

Kuyumcuya yıllık noter harcı

Teklif kapsamında, mevcut durumda harca tabi olmayan birçok ruhsat ve yetki belgesinden yıllık harç alınması öngörülüyor. Buna göre, kuyumculuk, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri, ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları (muayenehane, poliklinik, tıp/ağız ve diş sağlığı merkezleri), veteriner hekim muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanesi ruhsatları, kıymetli madenler ve havacılık işletme ruhsatları yıllık harca tabi olacak. Ayrıca, hususi hastaneleri ve laboratuvarları açma ruhsatnameleri ile turizm müessesesi işletme belgelerine ilişkin harçlar da yıllık hale getirilecek. Kuyumculuk yetki belgeleri için her yıl 30 bin lira, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti için 20 bin lira, özel tıp merkezi ruhsatnamesi için 50 bin lira, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile hayvan hastanesi ruhsatı için 40 bin lira, kıymetli maden kuruluş ile faaliyet izin belgeleri için ayrı ayrı 7,5 milyon lira, tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak havayolu işletmelerine verilen ruhsatlar için ise 2 milyon lira harç alınacak.,

İşveren destek primi düşüyor

Doğum hariç borçlanma prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılacak. Durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranının da yüzde 45'e çıkarılacak. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesi yüzde 11'den yüzde 12'ye çıkarılacak. İmalat dışı sektörlerdeki işverenlerimize sağlanan 4 puanlık Hazine prim teşviki 2 puana indirilmekte, genç girişimci prim desteği de kaldırılacak. Bu adım, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlanacak.

Vadeli çek uygulaması

Prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılacak. Bağ-Kur'lu işverenler için de alt sınırın 1,5 veya 3 katı olarak uygulanacak. Sıfır araçlarının alım satımlarından binde 2 oranında harç alınacak. Vadeli çek uygulamasını 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak.

31 Aralık 2030'a kadar genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanacak.

Borsa İstanbul düzenlemesi

Sürekli olarak portföyünün en az yüzde 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan fonlardan; katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilen, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformunda işlem görmeyen ve fon portföyüne alınacak varlık ve işlemlere ilişkin herhangi bir oransal sınırlamaya tabi olmayanlar için bir yıllık elde tutma süresine bağlı tevkifat istisnasını uygulanmayacak.

2026/2027 UEFA Final müsabakaları ve 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında, UEFA ve yurt dışından gelecek takımlar/tüzel kişiler, bu müsabakalara katılımları dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve iratlardan KDV, Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulacak. Seçimle gelmiş belediye başkanı ve diğer görevlilerin maaş dışında birden fazla yerden huzur hakkı ve benzeri ücret alması engelleniyor.

Deprem bölgeleri için 595 milyar lira ek bütçe

Kahramanmaraş depremlerinden kaynaklı ekonomik ve sosyal etkilerin azaltılması amacıyla ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 2025 yılı için Bütçe Kanunu ile belirlenen net borç kullanım tutarına, deprem harcamaları ve ilave finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla 595 milyar TL ilave edilecek.

Gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında beyan edilen alım satım bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespiti halinde uygulanan vergi cezası, kayıt dışılığı caydırmak amacıyla artırılacak. Mevcut düzenlemede yüzde 25 oranındaki bu ceza yüzde 100’e çıkarılacak.

