Tarıma 888 milyar lira kaynak

Bu doğrultuda 2026 yılı bütçesinde tarımsal desteklere 888 milyar lira kaynak tahsis edilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçesi de 541 milyar 840 milyon liraya çıkarıldı. 2025 yılında zirai destekler 705,6 milyar lira iken Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçesi 438 milyar liraydı. Bütçe kalemlerine göre tarımsal destekler 2026 yılında 2025 yılına oranla yüzde 25 artacak. Kanun teklifine göre, tarımsal krediler sübvansiyon desteği için 220 milyar ödenek oluşturuldu. Tarım yatırımı ödeneklerine 190 milyar ayrıldı. Tarımsal destek programları için 168 milyarlık ödenek belirlenirken, ihracat desteklerine 48 milyar kaynak ayırıldı. Reel kesim desteklerine 713 milyar ödenek öngörüldü.