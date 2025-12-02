Saray ve cephe arasında tehlikeli oyunlar





Savaşın gölgesinde hem sarayda hem cephede kritik pazarlıklar yapılır. Bazı kapılar gizli anlaşmalara açılırken, bazı isimlerin ihanete ne kadar yakın olduğu şüpheleri derinleştirir. Şehzade Bayezid, Bali Bey ve akıncılar kendi cephelerinde ölümüne bir mücadele verir.