TRT 1’in sevilen yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, 2 Aralık Salı akşamı yayınlanacak 60. bölümüyle izleyiciyi Pontus topraklarında soluk soluğa bir mücadelenin içine çekiyor. Sultan Mehmed, bir yandan surlar ardındaki düşmanla boğuşurken diğer yandan ordunun içinde büyüyen ihanet ihtimaliyle karşı karşıya kalıyor.
Sultan Mehmed, Pontus kuşatmasının en kritik anlarında hem surlardaki düşmanla hem de ordudaki ihanet şüphesiyle yüzleşiyor. Osmanlı askerlerinin ölümcül tuzaklarla sınandığı 60. bölüm, beklenmedik hamlelerle kuşatmanın kaderini değiştirecek.
Pontus kuşatmasında kritik saatler
Kuşatmanın en çetin anlarında Sultan Mehmed, yalnızca güçlü Pontus savunmasına değil, ordusuna sızdığı düşünülen ihanet ihtimaline karşı da tavizsiz duruşunu korur. Özellikle Vlad Tepeş dahil bazı isimlerin sorgulandığı sahneler orduda tansiyonu yükseltir; geçmişte kapanmayan hesaplar yeniden açılır.
Osmanlı askerleri ölümcül tuzaklarla yüz yüze
Cephede ilerleyen akıncı birlikleri ve paşalar, Draven’in kanlı düzenekleriyle ve Komnenos’un beklenmedik hamleleriyle büyük bir sınava girer. Sarp coğrafya her adımı riskli hale getirirken, Osmanlı birlikleri ağır kayıpların eşiğine gelir. Alınan her kararın bedeli giderek artar.
Saray ve cephe arasında tehlikeli oyunlar
Savaşın gölgesinde hem sarayda hem cephede kritik pazarlıklar yapılır. Bazı kapılar gizli anlaşmalara açılırken, bazı isimlerin ihanete ne kadar yakın olduğu şüpheleri derinleştirir. Şehzade Bayezid, Bali Bey ve akıncılar kendi cephelerinde ölümüne bir mücadele verir.
Savaşın kaderi Pontus surlarında yeniden yazılıyor
Gün ağarırken Pontus surlarında hareketlilik artar ve beklenmedik bir kişinin hamlesi kuşatmanın seyrini bir anda değiştirir. Açılan kapıyla birlikte meydan, Osmanlı askerinin yiğitliği ile düşmanın son kozlarının çarpıştığı bir savaş alanına dönüşür. Bu adım, kuşatmanın kaderinde yeni bir dönüm noktası yaratır.
Mehmed: Fetihler Sultanı, heyecan dolu yeni bölümüyle 2 Aralık Salı akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.