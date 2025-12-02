BUSKİ duyurdu: Bursa Nilüfer'de yarın (3 Aralık) su kesintisi yapılacak! İşte suların verileceği saat

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte Nilüfer ilçesinde uygulanacak su kesintisinin detayları ve suların verileceği saat.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
BURSA SU KESİNTİLERİ
Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/11/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 09/12/2025 18:00
Kesim Tarihi: 27/11/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi ve civarında 27.11.2025 - 09.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/11/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 07/12/2025 18:00
Kesim Tarihi: 26/11/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye, Yüzbaşı Sabribey mahalleri ve civarında 26.11.2025 - 07.12.2025 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.
Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/12/2025 13:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 02/12/2025 15:30
Kesim Tarihi: 02/12/2025 13:30
Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_B40 Alt Bölgesinde Bulunan, Fethiye Mahallesi Günay Sokak Ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 02.12.2025 Tarihinde 13:30 ile 15:30 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.
Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/12/2025 08:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 08/12/2025 18:00
Kesim Tarihi: 02/12/2025 08:00
Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Osmangazi Ilcesi Demirtas Barbaros Mahallesi 496. Sokak, 436. Sokak ve civarinda 02.12.2025 - 08.12.2025 tarihleri arasinda 08.00-18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur
Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/12/2025 15:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 02/12/2025 17:00
Kesim Tarihi: 02/12/2025 15:00
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D33 Alt Bölgesinde Bulunan, Doğanevler Mahallesi Demir Sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 02.12.2025 Tarihinde 15:00 ile 17:00 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.
Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/12/2025 13:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 02/12/2025 15:00
Kesim Tarihi: 02/12/2025 13:30
Açıklama: Yüzüncü yıl Mh. Okullar bölgesi ve yeni sanayi bölgesi ana boru patlağı sebebiyle saat 13:30 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.