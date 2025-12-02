Yeni Şafak
TOKİ 47 ilde 340 arsayı satışa çıkarıyor: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Muğla gibi birçok ilde arsa satışı olacak! İşte tarihler ve şartlar

TOKİ 47 ilde 340 arsayı satışa çıkarıyor: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Muğla gibi birçok ilde arsa satışı olacak! İşte tarihler ve şartlar

19:16 2/12/2025, Salı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 şehirde toplam 340 arsayı satışa sunuyor. Alıcılar, istedikleri arsayı yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade ile satın alabilecek. Peşin ödeme yapmak isteyenlere ise yüzde 20 indirim uygulanacak. İki gün sürecek müzayede hem Ankara hem de İstanbul’da gerçekleştirilecek; dileyen vatandaşlar açık artırmaya çevrim içi olarak da katılabilecek. Aralarında, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Muğla, Erzurum, Şanlıurfa gibi illerin de yer aldığı arsa satışına dair başvuru tarihleri ve şartları da netleşti. İşte detaylar.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ildeki toplam 340 arsayı satışa çıkararak yatırımcılara yeni fırsatlar sunuyor. 11-12 Aralık 2025’te düzenlenecek açık artırmalarda alıcılar, arsaları yüzde 25 peşin - 24 ay vade seçeneğiyle alabilecek; peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak. İstanbul ve Ankara’da yapılacak fiziki müzayedelere ek olarak, dileyen vatandaşlar çevrim içi teklif vererek de ihaleye katılabilecek. Arsaların hangi illerde satışa çıkacağı, ödeme planı ve teminat tutarlarına ilişkin tüm detaylar belli oldu.


Açık artırma tarihleri ve adresleri


TOKİ’nin 340 arsayı kapsayan büyük satış organizasyonu 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30’da başlayacak.


Fiziki müzayede adresleri:


İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu – Küçükçekmece


Ankara: İlbank Sosyal Tesisleri – Macunköy / Yenimahalle


Fiziki katılım mümkün olduğu gibi, isteyenler çevrim içi teklif vererek de açık artırmaya dahil olabilecek.


Satışa çıkarılan iller hangileri?


TOKİ’nin satış listesinde 47 il bulunuyor. O iller şöyle:


Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.

Ödeme planı nasıl olacak?


%25 peşinat

24 ay vade

Peşin ödemede %20 indirim


TOKİ’nin daha önceki arsa satışlarında olduğu gibi, bu ihalede de yatırımcıya uygun ödeme seçenekleri sunuluyor.

Katılım teminatı ne kadar? (Güncel teminat tarifesi)


Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, almak istedikleri arsanın muhammen bedeline göre teminat yatırması gerekiyor. Güncel teminat tutarları şöyle:


400.000 TL’ye kadar: 20.000 TL


400.001 – 1.000.000 TL: 50.000 TL


1.000.001 – 2.000.000 TL: 100.000 TL


2.000.001 – 4.000.000 TL: 250.000 TL


4.000.001 – 8.000.000 TL: 500.000 TL


8.000.001 – 14.000.000 TL: 750.000 TL


14.000.001 – 32.000.000 TL: 1.500.000 TL


32.000.001 – 63.000.000 TL: 3.000.000 TL


63.000.001 – 129.000.000 TL: 6.000.000 TL


129.000.001 – 322.000.000 TL: 15.000.000 TL


322.000.001 TL ve üzeri: 30.000.000 TL

