TOKİ 47 ilde 340 arsayı satışa çıkarıyor: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Muğla gibi birçok ilde arsa satışı olacak! İşte tarihler ve şartlar

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 şehirde toplam 340 arsayı satışa sunuyor. Alıcılar, istedikleri arsayı yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade ile satın alabilecek. Peşin ödeme yapmak isteyenlere ise yüzde 20 indirim uygulanacak. İki gün sürecek müzayede hem Ankara hem de İstanbul’da gerçekleştirilecek; dileyen vatandaşlar açık artırmaya çevrim içi olarak da katılabilecek. Aralarında, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Muğla, Erzurum, Şanlıurfa gibi illerin de yer aldığı arsa satışına dair başvuru tarihleri ve şartları da netleşti. İşte detaylar.
Açık artırma tarihleri ve adresleri
TOKİ’nin 340 arsayı kapsayan büyük satış organizasyonu 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30’da başlayacak.
Fiziki müzayede adresleri:
İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu – Küçükçekmece
Ankara: İlbank Sosyal Tesisleri – Macunköy / Yenimahalle
Fiziki katılım mümkün olduğu gibi, isteyenler çevrim içi teklif vererek de açık artırmaya dahil olabilecek.
Satışa çıkarılan iller hangileri?
TOKİ’nin satış listesinde 47 il bulunuyor. O iller şöyle:
Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.
Ödeme planı nasıl olacak?
%25 peşinat
24 ay vade
Peşin ödemede %20 indirim
TOKİ’nin daha önceki arsa satışlarında olduğu gibi, bu ihalede de yatırımcıya uygun ödeme seçenekleri sunuluyor.
Katılım teminatı ne kadar? (Güncel teminat tarifesi)
Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, almak istedikleri arsanın muhammen bedeline göre teminat yatırması gerekiyor. Güncel teminat tutarları şöyle:
400.000 TL’ye kadar: 20.000 TL
400.001 – 1.000.000 TL: 50.000 TL
1.000.001 – 2.000.000 TL: 100.000 TL
2.000.001 – 4.000.000 TL: 250.000 TL
4.000.001 – 8.000.000 TL: 500.000 TL
8.000.001 – 14.000.000 TL: 750.000 TL
14.000.001 – 32.000.000 TL: 1.500.000 TL
32.000.001 – 63.000.000 TL: 3.000.000 TL
63.000.001 – 129.000.000 TL: 6.000.000 TL
129.000.001 – 322.000.000 TL: 15.000.000 TL
322.000.001 TL ve üzeri: 30.000.000 TL