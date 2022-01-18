Ekonomi Sefaköy Metro Projesiyle ilgili İBBye yanıt Projede bazı belgeler eksik
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Sefaköy Metro Projesi'yle ilgili İBB’ye yanıt: Projede bazı belgeler eksik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu bir yıla yakındır sadece imza bekliyor" iddiasına ilişkin, projede bazı belgelerin eksik olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden Sefaköy Metro Projesiyle ilgili İBB’ye yanıt:
Foto/arşiv

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Beylikdüzü-Sefaköy (İncirli-Sefaköy-TÜYAP) Raylı Sistem Hattı'na ait proje ve dokümanlarının incelenmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne gönderildiği belirtildi.

Söz konusu hattın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının Yatırım Programı'na alınması için gerekli onayın verilmesinin talep edildiği aktarılan açıklamada, "Projelerin incelenmesinde Bakanlığımızca onay verilmesi için zorunlu olan ‘kesin proje’ vasfında proje teslim edilmediği, avan aşamada kalmış doküman sunumu yapıldığı anlaşılmış, eksikler ise İBB temsilcilerine ve proje firmasına bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Toplantılara rağmen eksiklikler giderilmedi

Devam eden süreçte proje firmasının yaptığı sunumlar ve gerçekleşen teknik toplantılar sonucunda hazırladığı doküman ve çalışmaların genel müdürlüğe ulaştığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak ilave dokümanlarda da hala asal eksikliklerin mevcut olduğu tespit edildi. Sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri başta olmak üzere onayımıza esas olmazsa olmaz projeler halihazırda sunulmadı. Detaylı eksik listesinin ‘kesin proje’ çalışmasının ilgili mevzuat gereği sunulması ve Sefaköy-Beylikdüzü kesimine ait fizibilite etüdünün iletilmesi ile teknik incelememiz nihai hale getirilerek, Bakanlığımızın görüşü verilebilecektir. Bütün işlerinde olduğu gibi maalesef sözlerini yerine getirmeyenler, kamuoyunu yanlış yönlendirmekte, işten çok algı peşinde koşmaktadır."

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