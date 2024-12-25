Ambalajcının gözü yakın pazarlarda

Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, yeni pazarların yanında asıl olarak Avrupa'ya ve yakın pazarlara yoğunlaşarak 10 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşacaklarını kaydetti. Ambalaj sektöründe hedef olarak belirledikleri 10 milyar dolar ihracat rakamına 2030 gelmeden ulaşacaklarına inandıklarını ifade eden Sarıbekir, sektörün toplam büyüklüğünün 30 milyar dolara yükseleceğini belirtti.

Sarıbekir, "Ambalaj sektöründe ihracatımızın yüzde 70'ini yanı başımız olan Avrupa'ya yapıyoruz. Dolayısıyla elimizde nearshoring kavramını en iyi uygulayacağımız Avrupa pazarı var. Çin, zengin Avrupa'ya kuşak yolla ulaşmaya, başka firmalar başka ülkelere ulaşmaya çalışıyor. Avrupa pazarının hemen yanında Gümrük Birliği'nde bir ülke olmamız Çinlilerin Türkiye'ye bu kadar ilgi göstermesinin en önemli nedeni" dedi.