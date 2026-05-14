ANKA için ortak üretim hamlesi: Türkiye ile Kazakistan’dan savunmada stratejik adım

18:1914/05/2026, Perşembe
ANKA için üretim ve bakım ortaklığı anlaşması imzalandı.
Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan 13 anlaşma içinde savunma sanayii iş birliği öne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan ziyareti kapsamında, ANKA insansız hava aracının üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulmasını öngören anlaşmaya imza atıldı. Anlaşmanın, Kazakistan’ın teknik kapasitesini artırmasının yanı sıra Türk savunma sanayiinin Türk Devletleri ile iş birliğine yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.

Ortak girişimi öngören anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasında ticaret, enerji, eğitim, ulaştırma ve çeşitli alanları kapsayan 13 anlaşmaya imza atıldı.

ANKA'nın üretimi ve bakımı ortak girişimle yapılacak

İmzalanan anlaşmalar arasında savunma sanayii alanındaki iş birliği de yer aldı. Bu kapsamda, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile 406 No’lu Uçak Tamir Fabrikası AŞ Başkanı Nurlan Kuzhayev arasında ANKA insansız hava aracının üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi ve Kazakistan’da ANKA platformuna yönelik üretim, bakım ve teknik kabiliyetlerin artırılmasının hedeflendiği değerlendiriliyor.

Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki ihracat ve uluslararası iş birliği faaliyetleri kapsamında son dönemde insansız hava araçları alanında yürüttüğü girişimler dikkat çekerken, söz konusu anlaşmanın Türk savunma sanayii ile Türk Devletleri arasındaki iş birliğine yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.



