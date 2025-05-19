Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi hizmete açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, ziyarete açıldı. TOKİ tarafından hayata geçirilen millet bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için yeni bir adres oldu. Yaklaşık 200 bin metrekarelik alana kurulan projede 57 bin 863 metrekarelik yeşil alan, 22 bin 615 metrekarelik yaya yolu ve 135 araçlık otopark yer alıyor.