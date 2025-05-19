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Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi hizmete açıldı

Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi hizmete açıldı

04:0019/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, ziyarete açıldı. TOKİ tarafından hayata geçirilen millet bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için yeni bir adres oldu. Yaklaşık 200 bin metrekarelik alana kurulan projede 57 bin 863 metrekarelik yeşil alan, 22 bin 615 metrekarelik yaya yolu ve 135 araçlık otopark yer alıyor.


"PİKNİK SEPETİNİ KAPAN GELSİN"

Alanda ayrıca 3 köprü, bisiklet yolları, çocuk parkları, seyir terasları, kafeteryalar, mescit, millet kıraathanesi, büfeler, elektronik oyun alanları ve fitness sahaları bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından millet bahçesinin görüntülerini paylaşarak, "Çocuklar oynasın, büyükler çayını yudumlasın, piknik sepetini kapan gelsin. İmrahor Millet Bahçesi Başkentlileri bekliyor" ifadelerini kullandı.


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