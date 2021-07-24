Ekonomi Ankara tava dünyaya açılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ankara tava dünyaya açılıyor

Türk mutfağının temel taşlarından İç Anadolu mutfağının tanıtımı için Ankara’da gastronomi merkezi kurulacak. Yıl boyu düzenlenecek etkinliklerle Başkent mutfağı yurt içi ve yurt dışından misafirlerini ağırlayacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Ankara tava dünyaya açılıyor
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Ankara’da hem gastronomi turizmine öncülük etmek hem de lezzetlerini dünyaya tanıtmak açısından önemli bir proje hayata geçirilecek. Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, gastronomi merkezi kurulması için Kent Konseyi’nde tavsiye kararı aldıklarını belirtti. Yılmaz, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin Lezzet Haritası’na göre Türkiye’ye özgü 2 bin 205 adet yöresel yiyecek ve içecek bulunuyor. Bölgeler arası sıralamada ise 455 çeşit yiyecek ve içecek çeşidiyle İç Anadolu Bölgesi birinci sırada gelirken, Türkiye’deki en zengin üçüncü il öllüğün körü, uruş kapama, Ankara tava, haside tatlısı gibi 93 çeşit yöresel yiyecek ve içeceğiyle Ankara” dedi.

HİZMET VERMEYE HAZIRIZ

Ankara’nın her türlü gastronomi turistinin taleplerine yanıt verebilir bir kent olduğunu anlatan Yılmaz, şunları söyledi: “Gelen turistlere Ankara’ya özgü lezzetler, bağ bozumu Türk mutfağı, sokak satıcıları, fast-food zincirleri ve lüks restoranlarımızla hizmet vermeye hazırız.”

Pandemide hazıra koştuk
EKONOMİ
Pandemide hazıra koştuk

Ünlü şef Ömür Akkor: Kamyoncuların durduğu tesislere gidip yemeklere bakıyorum
OYNAT 12:28
Ünlü şef Ömür Akkor: Kamyoncuların durduğu tesislere gidip yemeklere bakıyorum
Türkiye'nin en ünlü şeflerinden aynı zamanda seyyah ve araştırmacı olan Ömür Akkor'un Ketebe'den çıkan 'Türkiye'nin Gastronomi Atlası' kitabı görücüye çıktı. Türkiye'yi gezdiği 25 yılda oluşan gezi rotalarını ve lezzet noktalarını harita ve çizimleriyle anlatan Akkor'un kitabında seyahatseverleri ve yeni lezzet duraklarını keşfetmek isteyen lezzet tutkunlarını eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor. Yenisafak.com'a yaşadığı anları anlatan ünlü şef, ''Hâlâ Bolu Dağı'nın eski tarafındaki lokantaları ben kamyoncuların parkından tanırdım eskiden. Hâlâ çok fazla kamyoncunun olduğu yere gidip yemeklere bakma gereksinimi duyuyorum. Ama eskiye nazaran bir tık daha geride kaldılar'' dedi.
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