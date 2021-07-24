Ankara tava dünyaya açılıyor

Ankara’da hem gastronomi turizmine öncülük etmek hem de lezzetlerini dünyaya tanıtmak açısından önemli bir proje hayata geçirilecek. Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, gastronomi merkezi kurulması için Kent Konseyi’nde tavsiye kararı aldıklarını belirtti. Yılmaz, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin Lezzet Haritası’na göre Türkiye’ye özgü 2 bin 205 adet yöresel yiyecek ve içecek bulunuyor. Bölgeler arası sıralamada ise 455 çeşit yiyecek ve içecek çeşidiyle İç Anadolu Bölgesi birinci sırada gelirken, Türkiye’deki en zengin üçüncü il öllüğün körü, uruş kapama, Ankara tava, haside tatlısı gibi 93 çeşit yöresel yiyecek ve içeceğiyle Ankara” dedi.

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HİZMET VERMEYE HAZIRIZ

Ankara’nın her türlü gastronomi turistinin taleplerine yanıt verebilir bir kent olduğunu anlatan Yılmaz, şunları söyledi: “Gelen turistlere Ankara’ya özgü lezzetler, bağ bozumu Türk mutfağı, sokak satıcıları, fast-food zincirleri ve lüks restoranlarımızla hizmet vermeye hazırız.”

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