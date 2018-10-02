Ekonomi Ankaradaki ekmek fiyatına ilişkin 3 açıklama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Ankara'daki ekmek zammına 3. açıklama

Ankara'daki ekmek fiyatına ilişkin 3. açıklama

Ankara'da ekmeğe dün yapılan yüzde 25'lik zammın Ankara Valiliği ve Ticaret Bakanlığı'nın devreye girmesiyle durdurulmasının ardından bu sabah yeni bir açıklama da Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan geldi. Oda'dan yapılan açıklamada ekmeğin eski tarife üzerinden satılmaya devam edileceği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara'da ekmek fiyatları eski tarife üzerinden satılmaya devam edecek.
Ankara'da ekmek fiyatları eski tarife üzerinden satılmaya devam edecek.

Ankara’da Fırıncılar odası ekmeğe yüzde 25 zam geleceğini açıkladı. Ancak önce Ankara Valiliği devreye girdi. Valilik, “Tarife günümüz ekonomik şartlarına uygun değildir” dedi. Ardından Ticaret Bakanlığı, bir açıklama yayınlayarak zammın durdurulduğunu, belirlenen tarifenin dışında satış yapanlar hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağını duyurmuştu.

Eski tarifeye dvam

Bu sabah ise Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan ekmek fiyatlarına yönelik bir açıklama geldi. Açıklamada ekmek fiyatlarının eski tarifeden satılacağı belirtildi.

"Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin, 25 Eylül 2018 tarihli ekmek fiyat tarifesinin değiştirilmesine ilişkin kararı, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, Ankara Valiliği ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan müzakereler neticesinde, 01.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiş ve eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. " denildi.

Ankara'daki ekmek zammı durduruldu
EKONOMİ
Ankara'daki ekmek zammı durduruldu

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