Ankara'daki ekmek fiyatına ilişkin 3. açıklama

Ankara’da Fırıncılar odası ekmeğe yüzde 25 zam geleceğini açıkladı. Ancak önce Ankara Valiliği devreye girdi. Valilik, “Tarife günümüz ekonomik şartlarına uygun değildir” dedi. Ardından Ticaret Bakanlığı, bir açıklama yayınlayarak zammın durdurulduğunu, belirlenen tarifenin dışında satış yapanlar hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağını duyurmuştu.

Eski tarifeye dvam

Bu sabah ise Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan ekmek fiyatlarına yönelik bir açıklama geldi. Açıklamada ekmek fiyatlarının eski tarifeden satılacağı belirtildi.

"Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin, 25 Eylül 2018 tarihli ekmek fiyat tarifesinin değiştirilmesine ilişkin kararı, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, Ankara Valiliği ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan müzakereler neticesinde, 01.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiş ve eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. " denildi.