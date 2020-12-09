Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Esnaftan kira artışları bir yıl dondurulsun çağrısı
EMLAK

Ankaralı esnaftan 'kira artışları bir yıl dondurulsun' çağrısı

Esnaftan 'kira artışları bir yıl dondurulsun' çağrısı

Kira artışlarında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının dikkate alınması gerektiğini belirten

Ankara Tuhafiye, Parfümeri ve Billuriyeciler Esnaf Odası Başkanı Raşit Kanık, geçici olarak kira artışlarının en az 6 ay-1 yıl dondurulması yönünde çağrıda bulundu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ankara Tuhafiye, Parfümeri ve Billuriyeciler Esnaf Odası Başkanı Raşit Kanık, kira artışlarında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Devletimiz, geçici olarak en az 6 ay-1 yıl kira artışlarını dondurmalı." ifadesini kullandı.

Kanık, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yüksek kira artışlarının kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Kira artışlarında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının dikkate alınması gerektiğine işaret eden Kanık, şunları kaydetti:

"Fahiş kira artışlarına devletimizin acilen el atması lazım. Devletimiz, geçici olarak en az 6 ay-1 yıl kira artışlarını dondurmalı. Şu an birçok sektörde esnafımızın bu konuda şikayeti var. Fiilen kapalı durumdaki esnafımızın kiraları işliyor. Açık olanlar da satış yapamadıkları için masraflarını karşılayamaz halde zararına iş yerini açık tutuyor. Pandemi nedeniyle zor bir yaz sezon geçiren, kış sezonunun da çok zor geçeceği belli olan dönemde, kepenklerini açılmamak üzere kapatmaması için esnafımıza mutlak kira yardımı yapılmalı."

OPEC'in kararı sonrası petrolde 50 dolar tahmini
EKONOMİ
OPEC'in kararı sonrası petrolde 50 dolar tahmini

Sosyal medya şirketlerine yeni uyarı: 30 milyon liralık ceza kapıda!
EKONOMİ
Sosyal medya şirketlerine yeni uyarı: 30 milyon liralık ceza kapıda!
Abone Ol Google News
Beğenmezsek ödeme yok

Beğenmezsek ödeme yok

​Sağlık Bakanı Koca'dan flaş Çin aşısı açıklaması.
Özür diledi

Özür diledi

Yirmiden fazla kadın, yazar Toptaş'ı tacizle suçlamıştı.
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani: PKK, Sincardan çekilmedi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü ziyareti öncesi Esenboğa'da açıklama yaptı.

Aşılar evde de uygulanabilir

Aşılar evde de uygulanabilir

​Bilim Kurulu üyesi aşıyla ilgili merak edilenleri cevapladı.
2023'te hangardan çıkacak

2023'te hangardan çıkacak

​Milli Muharip Uçak için 6 yıllık kritik koşu başlıyor.
İkinci dozdan<br>10 gün sonra başlıyor

İkinci dozdan
10 gün sonra başlıyor

​Koronavirüs aşısı ile ilgili çok önemli açıklama.

HES görüntüsü yeşile döndü

HES görüntüsü yeşile döndü

​21 günlük karantina sonuç verdi.
Parası yetmeyince<br>taksiyi çalıp eve gitti

Parası yetmeyince
taksiyi çalıp eve gitti

"Taksiciler beni götürmediği için ben de kendimi götürdüm."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.