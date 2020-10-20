Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Antalyada tepki çeken villa inşaatı Gören CİMER ve belediyeye şikayet ediyor
EMLAK

Antalya Üçağız Yarımadası'nda tepki çeken villa inşaatı: Bakanlıktan cevap bekleniyor

Antalya'da tepki çeken villa inşaatı: Gören CİMER ve belediyeye şikayet ediyor

Antalya'nın Demre ilçesindeki doğa harikası Üçağız Yarımadası'nda, bir İngiliz vatandaşının villa inşaatı tepkilere yol açtı. Yaklaşık 10 yıl önce satın alınan kaçak yapının yıkılıp, İmar Barışı'ndan faydalanarak, yerine villa yapılması çok sayıda vatandaş tarafından CİMER, kaymakamlık ve belediyeye şikayet edilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelecek cevap bekleniyor. Yapı kayıt belgesinin geçersiz olması halinde hem yıkım hem de para cezası uygulanacak.

Haber Merkezi DHA
Üçağız Yarımadası'nda tepkilere yol açan villa inşaatı.
Üçağız Yarımadası'nda tepkilere yol açan villa inşaatı.

Demre'ye bağlı, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kekova'nın karşısındaki Üçağız Yarımadası'nda 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda kaçak olduğu öne sürülen bir villa inşaatı şikayet konusu oldu.

Üçağız Mahallesi'nden bazı vatandaşlar, yarımadada bulunan ve 'Ziyat Koyu' olarak da adlandırılan denize sıfır mevkide, Türk ortağı da bulunan bir İngiliz vatandaşın Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Tur. ve Tic. Ltd. Şti. isimli şirketine ait olduğu belirtilen villa inşaatıyla ilgili CİMER, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'ne şikayetçi oldu.

Üçağız Yarımadası

Şikayetçilerden İbrahim Turhan ve Hüseyin Yiğit Turhan, Üçağız Yarımadası'nda yaklaşık 6-7 yıl önce bir İngiliz tarafından denize sıfır, kaçak olarak yapılmış üç katlı binanın yıkılarak, yerine yeni bir villa yapımına başlandığını kaydetti. Denize sıfır kaçak yapının bulunduğu alanın arkeolojik ve doğal sit alanı bölgesi olduğu belirtilen şikayette, izinsiz yapıya müdahale edilmesi istendi.

DENİZE İNMEK İÇİN ÖZEL BİR MERDİVEN

Aynı yapıya ilişkin bir başka şikayette ise 1984'lü yıllarda Üçağız Mahallesi Yarımada 521 parseldeki denize sıfır arazi üzerine bir Türk vatandaşı tarafından kaçak olarak 2-3 katlı ev inşa edildiği, yaklaşık 10 yıl önce de buranın Cloudya Jamey Hankes adlı İngilize satıldığı belirtildi. Yapının kaçak, arkeolojik ve doğal sit alanında olduğu için geçen yıllarda mühürlendiği belirtilen şikayette, mühre rağmen pandemi sürecinde kaçak yapının kaldırıldığı, yerine yeni bir villa yapımına başlandığı kaydedildi.

Üçağız Yarımadası'nda tepkilere yol açan villa inşaatı.

Yapının inşasının İmar Barışı'ndan faydalanılarak devam ettiği, ancak yasal olmadığı savunulan şikayet dilekçesinde, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'nce gerekli işlemlerin yapılması talebinde bulunuldu. Birçok bölümü yeni yapıldığı belli olan, pencere ve kapıları takılan, denize sıfır arazideki villadan denize inmek için özel bir merdiven, çardak ve tekne bağlanılabilen iskele de bulunuyor.

ÖÇK, DOĞAL SİT ALANI VE KIYI KANUNU

Kekova'nın çok önemli özel bir bölge olduğunu belirten Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Bir kere öncelikle burası Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi kapsamında ve doğal sit alanı içinde. Bize şikayet geldiği andan itibaren arkadaşlarımız hemen ilgilenmeye başladı. Sahibi bir şirket olarak gözüküyor. Diğer sahipliği ve bağlantılarını çok bilmiyorum. Bize gelen bilgi bir şirket üzerine kayıtlı olduğu. Yerin kontrolünü yaptığımızda, bize bir yapı kayıt belgesi sunulduğunu gördüm. Tabi kayıt belgesini herkes alabilir. Bunun geçerliliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrol edecek" dedi.

Üçağız Yarımadası'nda tepkilere yol açan villa inşaatı.

HEM PARA CEZASI HEM YIKIM

Yapı Kayıt Belgesi'nin beyana esas bir belge olduğuna işaret eden Kocakaya, hem vatandaştan hem de belediyede villaya ilişkin tüm belgelerin toplanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü vasıtasıyla bakanlığa gönderildiğini kaydetti.

Kocakaya, "Oradan gelecek cevaba göre, hareket edeceğiz. Zaten mühürlenmiş durumda, en azından bu belgelerin cevabı gelinceye kadar herhangi bir inşai faaliyetin devam etmemesi için güvenlik anlamında mühürleme işlemini yaptık. Vatandaşın bu inşai faaliyete devam etmesi mümkün değil kanunen. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen cevaba göre geçersiz ise belediyemiz hem para cezası hem yıkım işlemi yapacak" dedi.

Üçağız Yarımadası'nda tepkilere yol açan villa inşaatı.

İNGİLTERE MENŞELİ ŞİRKET

Şirketin İngiltere menşeli, ama buradaki yöneticisinin bir Türk olduğunu bildiğini aktaran Kocakaya, Kekova bölgesinin Demre, Antalya ve belki dünyanın en güzel, bakir yerlerinden bir olduğunu kaydetti. Kocakaya, "Doğal güzelliği, tarihsel zenginliğini zaten her platformda söylüyorum. Hem biz yerel yönetim belediye olarak hem de elimizden geldiği kadar diğer kamu kurumlarını da bu yönde uyararak Kekova bölgesini olduğu gibi korumaya çalışıyoruz. ÖÇK bölgesi olması sebebiyle de zaten koruma altında. Burası için art niyetli düşünen vatandaşların bu düşüncelerinden bir an önce vazgeçmelerini, bu tarihi ve doğal güzelliğimize dokunmamalarını rica ediyoruz. Hukuki çerçeve içerisinde biz yerel yönetim olarak bütün gücümüzle Kekova'mızı koruyacağız" diye konuştu.

'Süper meyve' ile tanışın: Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
FOTOĞRAF 12
Title
Akçaabat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde, 2018 yılında fındık bahçesini söken Fikret Tayfun Kandaz, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle antioksidan oranı çok yüksek olan Aronya meyvesi fidanı dikti. Halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen ana vatanı Kuzey Amerika olan Aronya meyvesini Karadeniz'de yetişti.
Title
Kandaz, hasadına başladığı meyvelerden 500 kilo ürün elde etti. Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmanın direncini artıran aronyanın üretiminin yaygınlaştırılması planlanıyor.
Title
'ÇOK EMEK VERDİM' <br> <br> Aronya meyvesini eken Fikret Tayfun Kandaz, Yalova'da tesadüfen bu meyveyle karşılaştım. 50 tane alarak Trabzon'a getirdim. 50 kökü 1600 rakıma kadar çeşitli bölgelere dağıtarak en iyi verim nerede alacağımızı görmek istedim...
Title
2018 yılının mayıs ayında 400 tane fidan alarak buraya diktim. Şu anda 3 yaşını geçtiler. Şu an 500 kiloluk bir verime ulaştım. Trabzon'da bu meyveyi kimse tanımıyordu. Bu meyvenin yapılmış reçeliyle birlikte pastanelere, otellere ve kafelere giderek bedava ürün verdim. Bu meyveyi tanıtmak için çok emek verdim. Ürünümün ilk meyvesini gördüğüm zaman bu meyveyi bu bölgeye kazandırdım diye sevincimden ağladım” dedi.
Title
ARONYA (ARONİA MELANOCAPRA) MEYVESİ <br> <br> Anavatanı Kuzey Amerika olan Aronya, üzümsü bir meyve olup sağlık potansiyeli nedeniyle 1900’lü yılların başlarında Rusya’ya getirilmiş ve yetiştiriciliğine başlanmıştır.
Title
Aronya geniş bir iklim kuşağı ve toprak şartlarına adapte olabilmesi, zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeni ile 'süper meyve' olarak adlandırılmaktadır.
Title
Odunsu çok yıllık çalı formunda bir bitkidir. Çiçeklenme genellikle mayıs ayında başlar, bu nedenle ilkbahar geç donlarından zarar görmez.
Title
Kendine verimlidir, tozlayıcıya ihtiyaç duymaz. Meyvesi çok yüksek miktarda antosiyanin ve flovanoidler içermektedir. Aynı zamanda antioksidanlar, fenoller, minareller ve vitaminler yönünden de zengindir.
Title
Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
Title
Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
Title
Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
Title
Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
'Süper meyve' ile tanışın: Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, Fikret Tayfun Kandaz (68), 2 yıl önce bahçesine diktiği halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen ana vatanı Kuzey Amerika olan Aronya meyvesini üretmeyi başardı. Kandaz, meyvenin ilk hasadında 500 kilo ürün elde etti.


Abone Ol Google News
Bin 800 yıllık kalorifer sistemi bulundu

Bin 800 yıllık kalorifer sistemi bulundu

​Neolitik dönemden kaldı, kabul salonu ve gizli kaçış tüneli de var.
Türkiyede üretilecek

Türkiye'de üretilecek

​TOGG yerli otomobil için pil üretiminde dünya devi ile anlaştı.
İYİ Partili isimlerden Özdağa sert sözler: Korkak, şerefsiz, iftiracı, truva atı

Büyük zafer<br>için tarih verildi

Büyük zafer
için tarih verildi

Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağlayacak.

​KKTC'deki seçimler yeni bir dönemin habercisi.

Cebinden çıkarıp 160 dolar saydı

Cebinden çıkarıp 160 dolar saydı

Seçimi kazansın diye kutsanan Trump'ın cimriliği tuttu.
Şafak vakti<br>dev operasyon

Şafak vakti
dev operasyon

​Bursa'da 600 polisin katılımıyla çok sayıda adrese baskın.
Ünlü CEO<br>ölümden döndü

Ünlü CEO
ölümden döndü

​Tır sıkıştırınca aracıyla 500 metre sürüklendi.
11 savcı ve<br>hakim ihraç edildi

11 savcı ve
hakim ihraç edildi

​FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edilmişti.
57 adrese<br>'Çukur' operasyonu

57 adrese
'Çukur' operasyonu

​Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da tepki çeken villa inşaatı: Gören CİMER ve belediyeye şikayet ediyor
Ekonomi

Antalya'da tepki çeken villa inşaatı: Gören CİMER ve belediyeye şikayet ediyor

Antalya'nın Demre ilçesindeki doğa harikası Üçağız Yarımadası'nda, bir İngiliz vatandaşının villa inşaatı tepkilere yol açtı. Yaklaşık 10 yıl önce satın alınan kaçak yapının yıkılıp, İmar Barışı'ndan faydalanarak, yerine villa yapılması çok sayıda vatandaş tarafından CİMER, kaymakamlık ve belediyeye şikayet edilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelecek cevap bekleniyor. Yapı kayıt belgesinin geçersiz olması halinde hem yıkım hem de para cezası uygulanacak.
YaaniMail’in takipçi kitlesi 1 milyonu aştı
Teknoloji

YaaniMail’in takipçi kitlesi 1 milyonu aştı

Türk mühendislerin geliştirdiği yerli ve milli e-posta servisi YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı. Kullanıcılarının verilerini Türkiye’deki Turkcell veri merkezlerinde tutan YaaniMail’in hem bireylere hem de kurumlara güvenilir e-posta hizmetini sunduğu belirtildi.
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 57 ile yağış uyarısı
Gündem

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 57 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.