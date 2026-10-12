Antep mutfağı Michelin’e hazırlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GastroAntep festival alanında gazetecilerle bir araya gelerek kentin gastronomi ve turizm hedeflerini anlattı. Yaklaşık 10 işletmenin Michelin süreci kapsamında birebir çalışma yürüttüğünü belirten Şahin, yıl sonunda Michelin yıldızları konusunda önemli bir gelişme beklediklerini söyledi. Gaziantep'in köklü mutfak kültürüne dikkat çeken Şahin, süreçten umutlu olduklarını ifade etti.

ASYALI TURİST İÇİN DİREKT UÇUŞ HEDEFİ

Japon ve Çinli turistleri Gaziantep'e çekmek istediklerini vurgulayan Şahin, Kapadokya'da seyahat acenteleriyle yaptıkları görüşmelerde ulaşımın önemli bir engel olarak öne çıktığını söyledi. Şahin, "Kapadokya'ya gelen Japon ve Çinli turistler Gaziantep'e gelmek istiyor ama yol yaklaşık 5 saat sürüyor. Bunun için Türk Hava Yolları ile görüştük, direkt uçuş talebimizi ilettik. 'Bunun bir fizibilitesini yapalım' dediler" diye konuştu. Direkt uçuş bağlantısıyla Asyalı turistlerin Gaziantep'e ulaşımını kolaylaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Şahin, kentin uluslararası turizm potansiyelini artırmak istediklerini ifade etti.

NOHUTUN MEMLEKETİYİZ

Tarımda yerli üretimin önemine dikkat çeken Fatma Şahin, "Nohutun memleketiyiz, en iyi nohut bizde. En iyi kırmızı mercimek bizde. Fakat biz bunların hepsini Afrika'dan getiriyoruz" dedi. Sürekli Antep fıstığı ağacı dikilmesini de doğru bulmadığını belirten Şahin, sözleşmeli tarımın ve toprağın korunmasının önemini vurguladı. Şahin ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 44 bin çiftçiye mazot desteği sağladıklarını ve tohum dağıttıklarını kaydetti.

Kadın kooperatifleri aile ekonomisini büyütüyor

Kadın kooperatiflerinin sumak ve salça gibi yerel ürünleri pazara ulaştırdığını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir üreticinin sumak satışından elde ettiği gelirle çocuklarını okuttuğunu, çocuklarından birinin doktor olduğunu söyledi.

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