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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Benzine yeni zam yolda

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk bir zam beklenmektedir.

10:11 - 23/01/2024 Salı
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Sürücülerin dikkati, sürekli dalgalanan akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Son olarak motorine 1 lira 15 kuruşluk bir zam yapıldı. Bu kez gözler benzine çevrildi, çünkü Brent petrolündeki fiyat hareketliliği yeni bir zamı beraberinde getirebilir. Tabela bir kez daha değişiyor.


Benzine zam bekleniyor


Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren zam geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine, 1 lira 46 kuruş zam bekleniyor.


Motorin grubunda ise herhangi bir yeni hareketlilik bulunmuyor.


Güncel fiyatlar ne kadar?


İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.21 liradan satılıyor.


Benzinin litresi ise 36.91 liradan satılıyor.




#benzin
#ekonomi
#fiyat
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