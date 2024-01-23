Araç sahipleri dikkat: Benzine yeni zam yolda

Sürücülerin dikkati, sürekli dalgalanan akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Son olarak motorine 1 lira 15 kuruşluk bir zam yapıldı. Bu kez gözler benzine çevrildi, çünkü Brent petrolündeki fiyat hareketliliği yeni bir zamı beraberinde getirebilir. Tabela bir kez daha değişiyor.