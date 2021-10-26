Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: Ağır kusur kaynaklı gizli ayıp sayıldı

İçtihat Bülteni’nden edinilen bilgiye göre, 15 Mart 2012’de bayiden sıfır Citroen marka otomobil alan F.D., düzenli olarak yetkili serviste bakımını yaptırdığı aracın henüz 56 bin kilometredeyken triger zinciri kopmasıyla hayatının şokunu yaşadı.

Tüketici Mahkemesi’nin yolunu tutan mağdur sürücü, periyodik bakımlarını satın aldığı bayinin bünyesinde faaliyet gösteren serviste düzenli olarak yaptırdığını, otomobilin 4 sene sonra 52 bin kilometrede çalıştırılmak istendiğinde uyarı vermeksizin çalışmadığını öne sürdü.

52 BİN KM'DE ZARAR GÖRMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Çekici ile davalının yetkili bayii ve servisine götürüldüğünü, triger zincirinin kopmuş olduğu tespitinin yapıldığını dile getirdi. 52 bin kilometrede motor zincirinin zarar görmesinin mümkün olmadığını, mahkemece hazırlatılan bilirkişi raporunda araçtaki arızanın üretim hatasından kaynaklandığının belirtildiğini, otomatik vites araçta zincir değişikliğinin belirli durumlarda yapılması gerektiğini ileri sürerek, otomobilin satış bedeli olan 65 bin TL’nin ödeme tarihi olan 15/03/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, mümkün olmadığı takdirde şimdilik araçta meydana gelen arızanın giderimi bakımından kusursuz benzeri tutarı olan 1.000 TL ile araçtaki değer kaybı tutarı olan 500 TL’nin yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istedi.

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Davalı bayi ise davacının aracını 15/03/2012 tarihinde satın aldığını, ayıba karşı tekeffül sorumluluğuna ilişkin iddiasının 15/03/2014 tarihinde sona erdiğini, davacının ise iddiasını 18/05/2016 tarihindeki dilekçesiyle ileri sürdüğünü hatırlattı.

Bu haliyle zamanaşımı süresinin dolduğunu, davacının aracın bakımlarını zamanında yaptırmayarak triger dişlerinin zarar görmesine neden olduğunu, hasarın davacının kullanımından kaynaklandığını öne sürdü. Mahkeme; ayıbın gizlenmesinde satıcının ağır kusurunun olduğuna veya ayıbı tüketiciden gizlediğine yönelik bir kanaat oluşmadığı gerekçesiyle davanın iki yıllık garanti süresinden sonra açılmış olması nedeniyle reddine karar verdi. Davacı F.D. tarafından istinaf kanun yoluna başvuruldu. Bölge Adliye Mahkemesi, davacının istinaf başvurusunun reddine karar verdi. Hüküm davacı tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

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Yüksek mahkeme normal şartlarda bir aracın triger zincirinin 120 bin ile 180 bin kilometre arasında kopabileceğine dikkat çekti.

Emsal nitelikteki kararda şu ifadelere yer verildi:

“Tüketicinin gizli ayıp iddiası üzerine gerek delil tespiti sırasında gerekse yargılama sırasında alınan bilirkişi raporlarında triger zincirinin muhafaza altında olduğundan yabancı cisim girerek kırılmasının söz konusu olamayacağı anlaşılmıştır. Zincirin uzaması ya da zincir bakımının zamanında yapılmaması sebebiyle zincir gergi sisteminin bozulması sonucunda bu zincirin gevşeyerek kırılabileceği, triger zinciri bakımlarının 120.000-180.000 km aralığında yapılması gereken bir bakım türü olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ancak dava konusu aracın 56.285 kilometredeyken triger zincirinin kırılmış olmasının kullanıcı hatası olmayıp üretim ve malzeme hatasından kaynaklı olduğu belirtilmiştir. Her ne kadar mahkemece; davanın garanti süresi içerisinde açılmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiş ise de, söz konusu arızanın kullanımdan kaynaklı olamayacağı, dışarıdan gelecek müdahalelere kapalı bir şekilde muhafaza altına alınmış olan triger zincirinin kırılmasının davalının ağır kusurundan ileri gelen gizli ayıp niteliğinde olduğu anlaşıldığından bu ayıp karşısında zaman aşımı süresinin tamamlanmasından söz edilemeyeceği gibi davacının garanti hükümlerine dayalı olarak da böyle bir dava açmasını engelleyen yasal düzenleme bulunmamaktadır. Mahkemece bu ilkeler çerçevesinde uyuşmazlığın esasının incelenmesi gerekirken davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, Tüketici Mahkemesi’nin hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

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Bu kararla birlikte Citroen servisi zaman aşımı olsa bile triger kayışını yenisiyle değiştirecek ya da zararı tazmin edecek.

FOTOĞRAF 41 Koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan çip krizi ile birlikte patlak veren tedarik sıkıntısı devam ederken sıfır araç alacaklar ise bayilere gittiğinde 2-3 ay sonrasına gün alıp geri dönüyor. Tedarik tarafında yaşanan süreçle birlikte bayilerde araç bulunamaması sıfır araç fiyatlarını yükselişe geçirirken son olarak döviz kurlarındaki artış sonrası fiyatlar yeniden güncellendi. İşte marka marka sıfır araçta son fiyatlar.. Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline 218.200 lira Volkswagen Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression 236.400 lira Seat Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style 195.000 lira Seat Yeni LEON 1.0 TSI 110 HP Style 255.000 lira Seat ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 255.000 lira Skoda Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite 248.400 lira Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel 192.000 lira Citroen C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik 256.000 lira Citroen C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel 225.500 lira Citroen C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel : 256.000 lira Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg 164.900 lira Dacia SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 191.400 lira Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull 203.000 lira Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 209.000 lira Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli 171.900 lira Fiat Egea HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 184.900 lira Fiat Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel 229.900 lira Fiat Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli 192.900 lira Fiat Panda Urban 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli 179.900 lira Fiat 500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli 209.900 lira Fiat 500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli 250.900 lira Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin 245.900 lira Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin 257.800 lira Honda Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance 225.600 lira Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 168.150 lira Hyundai Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) 183.900 lira Hyundai Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) 253.500 lira Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) 261.400 lira Kia Picanto Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik 184.900 lira Kia Rio 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool 178.900 lira Kia Stonic 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool 203.900 lira Kia Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS 265.500 lira Honda Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance 225.600 lira Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 168.150 lira Hyundai Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) 183.900 lira Hyundai Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) 253.500 lira Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) 261.400 lira Renault Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg 169.900 lira 150 bin TL'nin altında sıfır otomobil kalmadı: İşte marka marka son fiyatlar Geçtiğimiz haftalarda uygulanan ÖTV indirimi sonrası sıfır araç almak isteyenler bayilerin kapısını aşındırırken, çip krizinden kaynaklı dünya genelinde yaşanan tedarik problemi nedeniyle araç alacaklar 2-3 ay beklemek zorunda kaldı. Yaşanan tedarik krizinin de etkisiyle yükselişe geçen fiyatlar döviz kurlarındaki artışla birlikte güncellendi. Markaların yaptığı son fiyat güncellemesi sonrası 150 bin TL altında sıfır otomobil kalmadı. İşte marka marka sıfır araç fiyatları.. BiP'te paylaş

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