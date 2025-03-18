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ARF Bio halka arz edilecek

ARF Bio halka arz edilecek

04:0018/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
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Türkiye’nin yeşil dönüşüm şirketlerinden ARF Bio, toplam 47 milyon adet payın halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Şirket, halka arzdan elde edeceği geliri mikroalg üretimi, cam sera ve güneş enerjisi yatırımlarına yönlendirmeyi planlıyor. Tarımsal organik atıklardan biyogaz ve gübre üreterek sürdürülebilir tarıma katkı sağlayan ARF Bio, karbon kredisi satışlarıyla da gelir çeşitliliğini artırıyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ OLACAĞIZ

Şirketin Ödemiş’teki biyogaz santrali yıllık 36 milyon kilovatsaat elektrik üretimiyle 35 bin kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede çalışıyor. 40 milyon dolarlık ek yatırımla hayata geçirilen gübre tesisi ise yılda 100 bin ton üretim yaparak Türkiye’de organomineral gübre kullanımını teşvik ediyor. ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan, “Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım projelerimizle yeşil dönüşümde öncü olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.




#halka arz
#Ekonomi
#ARF Bio

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